El nuevo técnico del PSG tuvo una violenta pelea con Gallardo

De hecho, en su primer año como asistente, fue protagonista de una feroz pelea con Marcelo Gallardo, quien por ese entonces jugaba en el AS Mónaco. En el libro Gallardo Monumental, el actual técnico de River recordó ese episodio: “ Terminó el primer tiempo... y nos fuimos metiendo en el túnel. En esa época no se acostumbraba salir todos juntos. Y ahí viene la emboscada. Resulta que en la puerta del túnel estaban unos tipos de seguridad privada... yo fui uno de los últimos en entrar al túnel y al meterme siento un ‘pack’, como si se cerrará algo, y efectivamente los de seguridad habían cortado el ingreso al túnel... Adentro estaba Galtier esperándome. Me habló un poco en español, medio que me agarró del pelo, yo me hice el boludo, me lo saqué, y cuando me lo saco veo por el rabillo que va a tirar una piña y le meto un codazo en el medio de la cara. Ahí me agarró uno de seguridad desde atrás, con un brazo sobre el cuello, vinieron los jugadores del Marsella y me empezaron a pegar de adelante sin parar... No sé, habrán sido unos 15 o 20 segundos que me dieron patadas y piñas de todos lados”.

Aquel incidente ocurrió el 7 de abril de 2000, durante el descanso de un partido jugador en el Estadio Velodrome por la Fecha 34 de la Ligue 1. El Muñeco terminó esa noche en un hospital, con el rostro y el tórax muy golpeados, y denunció que había sido víctima de una emboscada. “Gallardo me insultó y me pegó. Yo contesté con un reflejo de autodefensa”, justificó luego Galtier, quien terminó suspendido por seis meses. Incluso el suceso tomó escala nacional. Marie Buffet, la ministra de Deportes del Gobierno que encabezaba Jacques Chirac, lo condenó públicamente: “Lo que sucedió fue extremadamente grave para el deporte de alto nivel, el deporte profesional y el deporte en general. Vaya ejemplo para los jóvenes que ven a sus ídolos agredirse en los pasillos de un estadio”.