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Ghana vs. Panamá por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV

Deportes

Ghana y Panamá, que dice presente en el torneo por segunda vez en la historia, cierran el Grupo L en Toronto. Descubrí todos los detalles en la nota.

Panamá va en busca de su primera victoria en una Copa del Mundo. 

Panamá va en busca de su primera victoria en una Copa del Mundo. 

Ghana y Panamá se enfrentan este miércoles, desde las 20 (hora de Argentina), por la primera fecha del Grupo L del Mundial 2026.

El encuentro se disputa en Toronto, territorios canadiense, y podrá verse en vivo a través de DSports.

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Ambas selecciones afrontan el debut con la necesidad de sumar en una zona exigente que también integran Inglaterra y Croacia, los principales candidatos a quedarse con los puestos de clasificación.

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Por eso, el choque entre africanos y centroamericanos aparece como una oportunidad clave para soñar con el tercer puesto que los lleve a dieciseisavos de final.

Las "Estrellas Negras" llegan con la ilusión de recuperar el protagonismo que las llevó a firmar la mejor actuación de un seleccionado africano en Sudáfrica 2010, cuando alcanzaron los cuartos de final y quedaron a un paso de las semifinales tras caer por penales ante Uruguay.

Del otro lado esta Panamá, que disputa apenas su segunda Copa del Mundo y busca su primer triunfo en la máxima cita del fútbol. En las Eliminatorias de la Concacaf, el conjunto dirigido por Thomas Christiansen integró el Grupo D junto con Nicaragua, Guyana, Montserrat y Belice, donde culminó en el primer puesto con puntaje ideal.

En la fase final, el conjunto panameño formó parte del Grupo A junto con Surinam y Guatemala, donde también finalizó en la primera posición, asegurando la clasificación directa al Mundial 2026 sin necesidad de disputar repechaje.

Formaciones de Ghana vs. Panamá por el Mundial 2026

Ghana: Asare; Seidu, Adjetey, Peprah Oppong; Yirenkyi, Elisha Owusu, Thomas Partey, Sulemana; Semenyo, Jordan Ayew; Iñaki Williams. DT: Carlos Queiroz.

Panamá: Mosquera; Murillo, José Córdoba, Andrade, Eric Davis; Harvey, Godoy; 'Puma' Rodríguez, Carrasquilla, Ismael Díaz; Waterman. DT: Thomas Christiansen.

Horario y televisación

  • Hora: 20:00
  • TV: DSports
  • Árbitro: A confirmar
  • Estadio: Toronto

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