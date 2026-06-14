Ghana vs. Panamá por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV

Por eso, el choque entre africanos y centroamericanos aparece como una oportunidad clave para soñar con el tercer puesto que los lleve a dieciseisavos de final.

Las "Estrellas Negras" llegan con la ilusión de recuperar el protagonismo que las llevó a firmar la mejor actuación de un seleccionado africano en Sudáfrica 2010, cuando alcanzaron los cuartos de final y quedaron a un paso de las semifinales tras caer por penales ante Uruguay.

Del otro lado esta Panamá, que disputa apenas su segunda Copa del Mundo y busca su primer triunfo en la máxima cita del fútbol. En las Eliminatorias de la Concacaf, el conjunto dirigido por Thomas Christiansen integró el Grupo D junto con Nicaragua, Guyana, Montserrat y Belice, donde culminó en el primer puesto con puntaje ideal.

En la fase final, el conjunto panameño formó parte del Grupo A junto con Surinam y Guatemala, donde también finalizó en la primera posición, asegurando la clasificación directa al Mundial 2026 sin necesidad de disputar repechaje.

Formaciones de Ghana vs. Panamá por el Mundial 2026

Ghana: Asare; Seidu, Adjetey, Peprah Oppong; Yirenkyi, Elisha Owusu, Thomas Partey, Sulemana; Semenyo, Jordan Ayew; Iñaki Williams. DT: Carlos Queiroz.

Panamá: Mosquera; Murillo, José Córdoba, Andrade, Eric Davis; Harvey, Godoy; 'Puma' Rodríguez, Carrasquilla, Ismael Díaz; Waterman. DT: Thomas Christiansen.

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