Gimnasia vs. Estudiantes (RC) por el Torneo Apertura: horario, formaciones y dónde ver en vivo

Con apenas 5 puntos y un registro alarmante de 10 derrotas en 13 encuentros, el "León del Imperio" se hunde en el fondo de la tabla anual y de los promedios. El equipo de Río Cuarto está obligado a realizar una campaña épica en la segunda mitad del año si quiere evitar el descenso y conservar su lugar en la máxima categoría.

estudiantes de rio cuarto

Probables formaciones del duelo

Gimnasia: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Augusto Max, Mateo Seoane o Maximiliano Zalazar; Nicolás Barros Schelotto; Marcelo Torres y Agustín Auzmendi. DT: Ariel Pereyra.

Estudiantes de Río Cuarto: Agustín Lastra; Juan Antonini, Gonzalo Maffini, Sergio Ojeda, Matías Valenti; Siro Rosané, Francisco Romero, Nicolás Talpone, Tomás González; Martín Garnerone y Gabriel Alanís. DT: Gerardo Rodolfo Acuña.

Gimnasia vs. Estudiantes (RC): datos del partido

Hora: 15.00

TV: ESPN Premium

Árbitro: Luis Lobo Medina

VAR: Germán Delfino

Estadio: Juan Carmelo Zerillo