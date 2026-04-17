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Gimnasia vs. Estudiantes (RC) por el Torneo Apertura: horario, formaciones y dónde ver en vivo

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Desde las 15 de este sábado, dos realidades muy distintas chocan en el Bosque: el Lobo necesita ganar para soñar con los playoffs.

Gimnasia vs. Estudiantes (RC) por el Torneo Apertura: horario, formaciones y dónde ver en vivo

Este sábado, a partir de las 15:00, el Estadio Juan Carmelo Zerillo será el escenario del cruce entre Gimnasia y Estudiantes de Río Cuarto, correspondiente a la 15° jornada del Torneo Apertura 2026.

El conjunto platense llega con el impulso anímico de su agónica victoria en Junín y buscará sumar de a tres en casa. En la vereda de enfrente, el panorama es drástico: el "León del Imperio" arriba a La Plata envuelto en una fuerte crisis institucional y deportiva, tras la reciente decisión de dar de baja a diez futbolistas del plantel profesional debido al bajo rendimiento en el certamen.

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Cómo llega Gimnasia a este partido

Luego de la abrupta partida de Fernando Zaniratto, Ariel Pereyra tomó las riendas de forma interina y logró cambiarle la cara al equipo. El "Lobo" encadenó dos victorias vitales: una goleada 4-1 sobre Camioneros en Copa Argentina y un triunfazo 2-1 ante Sarmiento en Junín, sellado con un grito agónico de Franco Torres. Estos puntos dejaron al equipo décimo en la Zona B con 17 unidades, acechando a Tigre —el último clasificado a playoffs— por apenas un punto.

Mientras el plantel espera por el sucesor definitivo, la mira está puesta en Julio Vaccari. Si bien es el favorito de la dirigencia y existe voluntad de ambas partes, el acuerdo económico aún no se cerró. En paralelo, ya hay agenda confirmada para los 16avos de la Copa Argentina: el miércoles 22 de abril, Gimnasia enfrentará a Acassuso en Caseros. El ganador de esa llave irá contra San Lorenzo o Riestra.

La situación de Estudiantes RC en la previa a este duelo

El presente del conjunto cordobés es caótico. Tras caer ante Barracas Central, la comisión directiva tomó una medida drástica: desvincularon a diez jugadores por falta de compromiso. La baja más impactante es la de Ramón "Wanchope" Ábila, quien se marcha sin haber convertido goles en sus ocho presentaciones. A él se suman nombres como Bacchia, Ostchega, Leiva, y Bersano, entre otros.

Con apenas 5 puntos y un registro alarmante de 10 derrotas en 13 encuentros, el "León del Imperio" se hunde en el fondo de la tabla anual y de los promedios. El equipo de Río Cuarto está obligado a realizar una campaña épica en la segunda mitad del año si quiere evitar el descenso y conservar su lugar en la máxima categoría.

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Probables formaciones del duelo

Gimnasia: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Augusto Max, Mateo Seoane o Maximiliano Zalazar; Nicolás Barros Schelotto; Marcelo Torres y Agustín Auzmendi. DT: Ariel Pereyra.

Estudiantes de Río Cuarto: Agustín Lastra; Juan Antonini, Gonzalo Maffini, Sergio Ojeda, Matías Valenti; Siro Rosané, Francisco Romero, Nicolás Talpone, Tomás González; Martín Garnerone y Gabriel Alanís. DT: Gerardo Rodolfo Acuña.

Gimnasia vs. Estudiantes (RC): datos del partido

  • Hora: 15.00
  • TV: ESPN Premium
  • Árbitro: Luis Lobo Medina
  • VAR: Germán Delfino
  • Estadio: Juan Carmelo Zerillo

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