Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Unión vs. Newell's

En el marco de la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), Unión de Santa Fe recibirá a Newell’s Old Boys de Rosario desde las 20:30 en el estadio 15 de Abril, en un partido que puede marcar el rumbo de ambos equipos en la recta final de la fase regular.