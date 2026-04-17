Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Unión vs. Newell's
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Unión vs. Newell's por el Torneo Apertura 2026.
En el marco de la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), Unión de Santa Fe recibirá a Newell’s Old Boys de Rosario desde las 20:30 en el estadio 15 de Abril, en un partido que puede marcar el rumbo de ambos equipos en la recta final de la fase regular.
El conjunto santafesino llega con 19 puntos y la obligación de sumar de a tres para mantenerse en la pelea por un lugar en los playoffs. Sin embargo, el equipo dirigido por Leonardo Madelón necesita recuperarse tras la derrota 2-1 frente a Estudiantes en La Plata, un resultado que dejó sensaciones encontradas.
Del otro lado, Newell’s llega con la necesidad de seguir sumando para alejarse de la zona baja de la tabla. El equipo conducido por Frank Darío Kudelka atraviesa un momento de crecimiento, con dos triunfos y un empate en sus últimas tres presentaciones, aunque todavía no logra despegarse definitivamente del fondo.
Formaciones de Unión vs. Newell's por el Torneo Apertura 2026
- Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Alex Maizon Rodriguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Brahian Cuello; Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.
- Newell's: Josué Reinatti; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Nicolás Goitea, Jerónimo Russo; Luca Regiardo, Rodrigo Herrera; Walter Mazzantti, Facundo Guch, Walter Núñez; Luciano Herrera o Francisco Scarpeccio. DT: Frank Darío Kudelka.
Cómo ver en vivo Unión vs. Newell's
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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