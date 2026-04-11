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Gimnasia y Esgrima de Jujuy emitió un duro comunicado por la falsa amenaza de bomba

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La dirigencia de Gimnasia y Esgrima de Jujuy lanzó un comunicado oficial tras el escándalo de Emiliano Endrizzi. El club repudió el accionar del futbolista.

Gimnasia y Esgrima de Jujuy emitió un duro comunicado por la falsa amenaza de bomba

Gimnasia y Esgrima de Jujuy emitió un duro comunicado por la falsa amenaza de bomba

Tras el escándalo protagonizado por el jugador Emiliano Endrizzi en el aeropuerto, la dirigencia de Gimnasia y Esgrima de Jujuy emitió un comunicado oficial para aclarar su situación. Las autoridades repudiaron el accionar del futbolista, calificaron al incidente como una inaceptable actitud individual y confirmaron que colaborarán con la investigación penal.

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El deslinde de responsabilidades sobre Emiliano Endrizzi

En el documento difundido durante la tarde, las máximas autoridades del equipo explicaron que la "manifestación de carácter estrictamente individual" del lateral izquierdo es totalmente "ajena a los valores y a la conducta que promueve la institución".

Además, aclararon que su cuerpo de abogados ya tomó intervención en el caso, el cual se encuentra actualmente bajo la órbita exclusiva de la Justicia Federal. Una vez que se obtengan las resoluciones legales definitivas, la Comisión Directiva (presidida por Walter Morales) evaluará las correspondientes "medidas internas", que podrían implicar la rescisión de su contrato profesional.

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Qué pasará con los vuelos y el cronograma del plantel

Respecto a la alteración del itinerario, la institución norteña especificó que "será la autoridad competente quien determine la reprogramación del vuelo en el día de la fecha y su correspondiente horario", luego de cumplir con los estrictos protocolos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que obligaron a la evacuación.

El objetivo principal de la comitiva es que el equipo pueda viajar a la Ciudad de Buenos Aires a tiempo para cumplir con su importante compromiso deportivo frente a Agropecuario de Carlos Casares, correspondiente a la fecha 9 del certamen de la Primera Nacional.

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