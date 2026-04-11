Gimnasia y Esgrima de Jujuy emitió un duro comunicado por la falsa amenaza de bomba

Qué pasará con los vuelos y el cronograma del plantel

Respecto a la alteración del itinerario, la institución norteña especificó que "será la autoridad competente quien determine la reprogramación del vuelo en el día de la fecha y su correspondiente horario", luego de cumplir con los estrictos protocolos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que obligaron a la evacuación.