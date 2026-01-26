La imperdible reacción de Rubén Darío Insúa porque confundieron a su hijo con De Paul
Unas jóvenes creyeron ver al campeón del mundo en un boliche, pero era el hijo de Rubén Darío Insúa. El DT opinó con humor sobre el "levante" de Rodrigo.
Una anécdota desopilante se volvió tendencia absoluta cuando una usuaria compartió una imagen en sus redes creyendo que posaba con el mediocampista de la Selección Argentina. El verdadero protagonista era Rodrigo, hijo de Rubén Darío Insúa, quien al ser consultado por la prensa no dudó en lanzar un comentario hilarante sobre el éxito de su heredero con las mujeres.
Todo comenzó en un boliche de la Costanera porteña, cuando una joven subió a su cuenta de X (ex Twitter) una foto con la leyenda: "Fotito con el novio de Tini". Convencida de que estaba ante el "Motorcito" de la Scaloneta, la chica celebró el encuentro, sin saber que en realidad estaba abrazada a Rodrigo Insua, actual lateral de Barracas Central.
La confusión no tardó en viralizarse. "Le pedimos una foto porque era parecido a De Paul", explicó la usuaria @Candebrambilla2, quien luego, ante la advertencia de sus seguidores, remató con humor: "Resulta que era un jugador de fútbol de verdad. Solo somos unas chicas".
La genial respuesta de Rubén Darío Insúa
La historia llegó a oídos del propio Rubén Darío Insua durante una entrevista post partido. Al ser consultado por el periodista de ESPN sobre si veía el parecido físico entre su hijo y el campeón del mundo, el entrenador de San Lorenzo fiel a su estilo descontracturado, respondió con una ocurrencia que hizo reír a todos.
"La verdad no tenía idea", comenzó diciendo el DT sobre la foto viral, pero rápidamente agregó un análisis sobre la vida social de su hijo: "Por lo que me comentaron algunos amigos de él, le va relativamente bien cuando lo identifican de buena forma".
Lejos de molestarse por la comparación, el "Gallego" cerró su intervención con una frase que denota el orgullo —y la picardía— de padre: "Imagínate, si lo relacionan con De Paul, le puede ir mejor". La declaración fue celebrada en redes, donde los usuarios destacaron una vez más la autenticidad del técnico del Ciclón.
