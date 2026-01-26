La imperdible reacción de Rubén Darío Insúa porque confundieron a su hijo con De Paul

"La verdad no tenía idea", comenzó diciendo el DT sobre la foto viral, pero rápidamente agregó un análisis sobre la vida social de su hijo: "Por lo que me comentaron algunos amigos de él, le va relativamente bien cuando lo identifican de buena forma".

Lejos de molestarse por la comparación, el "Gallego" cerró su intervención con una frase que denota el orgullo —y la picardía— de padre: "Imagínate, si lo relacionan con De Paul, le puede ir mejor". La declaración fue celebrada en redes, donde los usuarios destacaron una vez más la autenticidad del técnico del Ciclón.