Grave: hallan 86 kilos de marihuana en el micro que iba a trasladar al plantel de San Pablo en Bolivia

La situación generó repercusión debido a que el colectivo estaba destinado a transportar a una delegación de uno de los clubes más importantes de Brasil. Sin embargo, hasta el momento no existe ningún vínculo señalado entre el plantel de São Paulo y la droga incautada.

San Pablo se prepara para jugar en la altura por Copa Sudamericana

Mientras la investigación continúa, el equipo brasileño mantiene su preparación para el partido ante Bolívar. San Pablo decidió instalarse en Santa Cruz de la Sierra, ubicada a unos 400 metros sobre el nivel del mar, y viajar hacia La Paz pocas horas antes del encuentro para intentar reducir el impacto de la altura.

El conjunto brasileño enfrentará este martes desde las 21.30 a Bolívar en el estadio Hernando Siles, ubicado a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.