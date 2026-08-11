Grave: hallan 86 kilos de marihuana en el micro que iba a trasladar al plantel de San Pablo en Bolivia
La Policía boliviana secuestró cuatro bolsas durante un operativo en Cochabamba. El vehículo tenía como destino trasladar a la delegación brasileña, pero el club aseguró que nunca llegó a utilizarlo.
Una situación insólita se produjo en la previa del partido entre San Pablo y Bolívar, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. La Policía de Bolivia encontró más de 86 kilos de marihuana escondidos en el micro que había sido contratado para trasladar al plantel brasileño durante su estadía en el país.
El operativo se llevó adelante este martes en la región de Locotal, en el departamento de Cochabamba. Allí, agentes de la Unidad Móvil de Patrulla Rural (Umopar) inspeccionaron un colectivo perteneciente a la empresa Buses Cosmos y encontraron cuatro bolsas ocultas en el interior del vehículo. Tras los análisis correspondientes, las autoridades confirmaron que las bolsas contenían 86,55 kilos de marihuana.
El micro tenía distintivos del equipo brasilero y había sido contratado para formar parte de la logística de la delegación durante su estadía en Bolivia. Sin embargo, el club aclaró que sus jugadores nunca llegaron a utilizar ese vehículo.
Luego de conocer lo ocurrido, la empresa responsable del servicio proporcionó otro colectivo, que fue utilizado el lunes por la noche para trasladar a la delegación desde el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra hasta el hotel. Por ese motivo, el micro en el que fue encontrada la droga no tuvo contacto con el plantel ni llegó a ser utilizado por São Paulo.
Encontraron 86 kilos de marihuana en el micro que iba a trasladar al plantel de San Pablo en Bolivia
Como consecuencia del operativo, los dos conductores del vehículo quedaron detenidos y fueron trasladados a una dependencia policial. Según informaron las autoridades bolivianas, ambos deberán comparecer ante un juez. Mientras tanto, la Policía y la Fiscalía investigan el origen y el destino de la droga y buscan determinar si existen otras personas involucradas en el traslado de los 86,55 kilos de marihuana.
La situación generó repercusión debido a que el colectivo estaba destinado a transportar a una delegación de uno de los clubes más importantes de Brasil. Sin embargo, hasta el momento no existe ningún vínculo señalado entre el plantel de São Paulo y la droga incautada.
San Pablo se prepara para jugar en la altura por Copa Sudamericana
Mientras la investigación continúa, el equipo brasileño mantiene su preparación para el partido ante Bolívar. San Pablo decidió instalarse en Santa Cruz de la Sierra, ubicada a unos 400 metros sobre el nivel del mar, y viajar hacia La Paz pocas horas antes del encuentro para intentar reducir el impacto de la altura.
El conjunto brasileño enfrentará este martes desde las 21.30 a Bolívar en el estadio Hernando Siles, ubicado a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.
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