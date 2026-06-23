Guillermo Vilas está a un paso de tener su avenida con su nombre en Mar del Plata: cuál eligieron
El histórico tenista Guillermo Vilas recibirá un enorme reconocimiento en Mar del Plata. Los concejales definieron qué avenida llevará su nombre.
El ídolo deportivo Guillermo Vilas se encuentra a un paso de obtener un reconocimiento histórico en vida. La Comisión de Educación del Concejo Deliberante de Mar del Plata avanzó en la elección del tramo costero que será rebautizado para homenajear eternamente al legendario tenista que inició allí su exitosa carrera.
El nuevo Paseo Guillermo Vilas en Mar del Plata
La iniciativa original, impulsada por la Unión Cívica Radical, planteaba nombrar al Paseo Jesús de Galíndez. Sin embargo, para evitar cualquier tipo de complicaciones con los diversos emprendimientos comerciales que ya funcionan en esa concurrida zona, los ediles optaron por modificar el trayecto definitivo del merecido homenaje.
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Finalmente, se determinó que la avenida se ubicará en el tramo costero de la avenida de los Trabajadores, específicamente en el sector comprendido entre la Escollera Norte y la avenida Juan B. Justo.
La concejala Gabriela Azcoitía detalló que es el lugar idóneo y más representativo, ya que el exdeportista de 73 años, que actualmente atraviesa una dura enfermedad en Mónaco, realizaba ese exacto recorrido a diario para llegar a entrenar al Club Náutico. Por el momento, la Comisión resolvió aguardar los últimos informes técnicos municipales antes de avanzar con la aprobación definitiva.
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