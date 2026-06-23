Guillermo Vilas está a un paso de tener su avenida con su nombre en Mar del Plata: cuál eligieron

La concejala Gabriela Azcoitía detalló que es el lugar idóneo y más representativo, ya que el exdeportista de 73 años, que actualmente atraviesa una dura enfermedad en Mónaco, realizaba ese exacto recorrido a diario para llegar a entrenar al Club Náutico. Por el momento, la Comisión resolvió aguardar los últimos informes técnicos municipales antes de avanzar con la aprobación definitiva.