Gustav Salvestrini explotó en el subte: "Están saltando los molinetes"
El mediático fue grabado en la estación Leandro Alem en plena hora pico y su reacción no tardó en viralizarse.
El nombre de Gustav Salvestrini volvió a meterse en la conversación pública, esta vez por un video que lo muestra en pleno subte porteño reaccionando a una escena que, según dejó en claro, lo indignó. Las imágenes fueron difundidas por el periodista Gonzalo Cardozo y rápidamente circularon en redes sociales, donde su intervención generó todo tipo de comentarios.
Todo ocurrió en la Estación Leandro Alem de la Línea B del Subte de Buenos Aires, en un horario de alta circulación. Con la estación colmada de pasajeros, varios usuarios optaban por saltar los molinetes para evitar pagar el pasaje, una práctica ilegal pero cada vez más visible en el transporte público de la Ciudad.
En ese contexto, Salvestrini, fiel a su estilo directo, no ocultó su sorpresa ni su malestar. Mirando a cámara, lanzó una frase que sintetizó su reacción: “No lo puedo creer. Están saltando los molinetes”. El tono, entre incredulidad y crítica, fue suficiente para que el video se volviera viral en cuestión de horas.
La escena encuentra eco en un contexto más amplio. El precio del subte aumentó de manera sostenida en el último tiempo, lo que generó malestar entre los usuarios y derivó en situaciones como las que se vieron en Leandro Alem. Sin embargo, el foco de la discusión en redes no estuvo tanto en la problemática de fondo como en la reacción de Salvestrini, que volvió a captar la atención con una intervención espontánea.
No es la primera vez que el mediático queda en el centro de la polémica por sus dichos o actitudes en público. Su estilo frontal, muchas veces sin filtro, lo llevó a protagonizar distintos cruces y momentos virales en el último tiempo, consolidando una presencia constante en el debate digital. De hecho, uno de los episodios más recordados fue su cruce con Claudio Borghi, que también generó repercusiones y lo volvió tendencia.
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