Gustav Salvestrini explotó en el subte: "Están saltando los molinetes"

La escena encuentra eco en un contexto más amplio. El precio del subte aumentó de manera sostenida en el último tiempo, lo que generó malestar entre los usuarios y derivó en situaciones como las que se vieron en Leandro Alem. Sin embargo, el foco de la discusión en redes no estuvo tanto en la problemática de fondo como en la reacción de Salvestrini, que volvió a captar la atención con una intervención espontánea.

No es la primera vez que el mediático queda en el centro de la polémica por sus dichos o actitudes en público. Su estilo frontal, muchas veces sin filtro, lo llevó a protagonizar distintos cruces y momentos virales en el último tiempo, consolidando una presencia constante en el debate digital. De hecho, uno de los episodios más recordados fue su cruce con Claudio Borghi, que también generó repercusiones y lo volvió tendencia.