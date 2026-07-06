Javier Milei celebró la eliminación de Brasil y le dedicó un mensaje a Haaland

“Tenemos ofertas concretas. Manchester City quiere comprar un club de Argentina, uno muy grande...”, afirmó entonces. Sin embargo, el proyecto quedó frenado por decisiones judiciales y la iniciativa no avanzó. Más allá de esta publicación dedicada a Noruega, también se mostró muy activo durante la campaña de la Selección argentina en el Mundial.

En distintos partidos utilizó sus redes para celebrar los triunfos del equipo de Lionel Scaloni y elogiar a Lionel Messi. Tras la victoria frente a Austria en la fase de grupos había escrito: “VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!! Messi máximo goleador de la historia de los mundiales. La alegría es toda de la celeste y blanca. La alegría no tiene ni tendrá fin”. Con el mensaje dedicado a Haaland, el Presidente volvió a mezclar fútbol y redes sociales en medio del clima mundialista.