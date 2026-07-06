Javier Milei celebró la eliminación de Brasil y le dedicó un mensaje a Haaland
El Presidente reaccionó en las redes sociales tras el triunfo de Noruega sobre la Canarinha y compartió una foto de una camiseta autografiada por el goleador noruego.
La sorpresiva eliminación de Brasil en los octavos de final del Mundial 2026 no solo generó impacto en el fútbol sudamericano, sino también una reacción llamativa del presidente Javier Milei. A través de sus redes sociales, el mandatario celebró el triunfo de Noruega por 2-1 y publicó una imagen de una camiseta firmada por Erling Haaland, figura del encuentro con dos goles decisivos.
En su publicación, el Presidente llamó la atención sobre uno de los autógrafos estampados en la camiseta del Manchester City. “Miren la firma del lado derecho que se acompaña con el número 9”, escribió junto a la foto, en referencia a la rúbrica de Haaland. Luego completó el mensaje con una frase dedicada al delantero noruego: “Vikingo sos un gigante”, celebrando la actuación del atacante que dejó afuera a la Canarinha y provocó una de las grandes sorpresas del torneo.
La imagen compartida por el mandatario mostraba la camiseta encuadrada dentro de la Quinta de Olivos. En el dorsal aparecía el número 1, un detalle que muchos interpretaron como una referencia al pasado futbolístico de Milei, quien se desempeñó como arquero en divisiones inferiores de Chacarita y San Lorenzo. Además, entre las firmas de los jugadores del City se destacaba otra inscripción realizada con fibrón: la frase “Viva la libertad carajo”, habitual sello del mandatario.
El posteo rápidamente se viralizó y generó múltiples comentarios, tanto de quienes celebraron la publicación como de quienes cuestionaron que el jefe de Estado se pronunciara sobre un partido entre selecciones extranjeras. De todos modos, el mensaje dejó en evidencia el interés del libertario por el Mundial y particularmente por la actuación de Haaland, una de las máximas figuras del fútbol internacional.
La relación del mandatario con el Manchester City ya había aparecido en la agenda pública en 2024, cuando defendió la implementación de las Sociedades Anónimas Deportivas en el fútbol argentino. En aquel momento aseguró que existían inversores interesados en desembarcar en el país y llegó a mencionar al club inglés como posible interesado en adquirir una institución argentina.
“Tenemos ofertas concretas. Manchester City quiere comprar un club de Argentina, uno muy grande...”, afirmó entonces. Sin embargo, el proyecto quedó frenado por decisiones judiciales y la iniciativa no avanzó. Más allá de esta publicación dedicada a Noruega, también se mostró muy activo durante la campaña de la Selección argentina en el Mundial.
En distintos partidos utilizó sus redes para celebrar los triunfos del equipo de Lionel Scaloni y elogiar a Lionel Messi. Tras la victoria frente a Austria en la fase de grupos había escrito: “VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!! Messi máximo goleador de la historia de los mundiales. La alegría es toda de la celeste y blanca. La alegría no tiene ni tendrá fin”. Con el mensaje dedicado a Haaland, el Presidente volvió a mezclar fútbol y redes sociales en medio del clima mundialista.
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