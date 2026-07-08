La reacción de los jugadores de Francia a la designación de la terna argentina contra Marruecos

Durante ese encuentro, Letexier tuvo participación en una de las acciones más importantes de la noche al convalidar, tras la intervención del VAR, la anulación de un gol convertido por Egipto debido a una infracción previa sobre Lisandro Martínez. El árbitro estuvo acompañado por Cyril Mugnier y Jérôme Brisard como asistentes. Si bien la actuación del equipo arbitral fue considerada correcta por distintos sectores, la Asociación Egipcia de Fútbol manifestó posteriormente su disconformidad y presentó una queja formal ante la FIFA.

Mientras tanto, Les Bleus decidieron dejar cualquier controversia de lado y concentrarse exclusivamente en el desafío deportivo que representa enfrentar a durísimo contrincante africano, con la intención de alcanzar una nueva semifinal mundialista sin desviar la atención hacia cuestiones arbitrales.

La terna arbitral designada para Francia vs. Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026

El organismo que gobierna el fútbol mundial confirmó que el encargado de impartir justicia será Facundo Tello, quien estará acompañado por Juan Pablo Belatti como primer asistente, Gabriel Chade como segundo juez de línea, Darío Herrera en el rol de cuarto árbitro y Cristian Navarro como quinto oficial. Será la primera vez en esta Copa del Mundo que un encuentro sea dirigido íntegramente por un equipo arbitral argentino.