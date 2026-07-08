La reacción de los jugadores de Francia a la designación de la terna argentina contra Marruecos
La FIFA eligió a Facundo Tello y a un equipo íntegramente argentino para dirigir el cruce de cuartos de final entre franceses y marroquíes del Mundial 2026.
La elección de una terna arbitral completamente argentina para el encuentro entre Francia y Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026 despertó múltiples comentarios en la previa del compromiso. Sin embargo, lejos de instalar una polémica, los propios futbolistas franceses decidieron restarle importancia a la decisión de la FIFA y aseguraron que el foco del plantel está exclusivamente puesto en conseguir la clasificación.
La designación generó debates principalmente por el contexto que rodea al torneo y por la histórica rivalidad futbolística entre Argentina y Francia, especialmente después de la final del Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, dentro del seleccionado europeo evitaron cualquier tipo de especulación.
Uno de los primeros en pronunciarse fue el defensor Dayot Upamecano, quien dejó en claro que el plantel no piensa distraerse con cuestiones ajenas al desarrollo del partido. "No me voy a centrar en quién es el árbitro. Nunca lo hemos hecho antes. Nos vamos a centrar en Marruecos. Lo que queremos es ganar este partido, eso es lo único que nos importa", aseguró el zaguero.
En la misma línea se expresó el arquero Robin Risser, quien consideró que cualquier discusión alrededor de la designación arbitral responde más al debate mediático que a una preocupación real dentro del vestuario francés. "No debemos caer en la paranoia. Es su trabajo generar polémica. Hay cierta amargura desde hace algunos años, desde la última final del Mundial. Es parte del juego. Si estos árbitros están aquí es porque están a la altura de esta competición. Tenemos que centrarnos en lo que podemos controlar para pasar a la siguiente ronda", afirmó.
La similitud con Argentina-Egipto: el partido lo dirigió una terna francesa
La situación guarda ciertas similitudes con lo ocurrido en los octavos de final entre Argentina y Egipto. En aquella oportunidad, la FIFA designó una terna arbitral francesa encabezada por François Letexier, una decisión que también generó repercusiones en las redes sociales y en distintos medios de comunicación. No obstante, al igual que ahora sucede con Francia, desde la Selección Argentina evitaron polemizar en la previa y optaron por concentrarse únicamente en el compromiso deportivo.
Durante ese encuentro, Letexier tuvo participación en una de las acciones más importantes de la noche al convalidar, tras la intervención del VAR, la anulación de un gol convertido por Egipto debido a una infracción previa sobre Lisandro Martínez. El árbitro estuvo acompañado por Cyril Mugnier y Jérôme Brisard como asistentes. Si bien la actuación del equipo arbitral fue considerada correcta por distintos sectores, la Asociación Egipcia de Fútbol manifestó posteriormente su disconformidad y presentó una queja formal ante la FIFA.
Mientras tanto, Les Bleus decidieron dejar cualquier controversia de lado y concentrarse exclusivamente en el desafío deportivo que representa enfrentar a durísimo contrincante africano, con la intención de alcanzar una nueva semifinal mundialista sin desviar la atención hacia cuestiones arbitrales.
La terna arbitral designada para Francia vs. Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026
El organismo que gobierna el fútbol mundial confirmó que el encargado de impartir justicia será Facundo Tello, quien estará acompañado por Juan Pablo Belatti como primer asistente, Gabriel Chade como segundo juez de línea, Darío Herrera en el rol de cuarto árbitro y Cristian Navarro como quinto oficial. Será la primera vez en esta Copa del Mundo que un encuentro sea dirigido íntegramente por un equipo arbitral argentino.
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