"Hay que disfrutarlo": Lionel Scaloni, rendido a los pies de Lionel Messi
El entrenador de la Selección Argentina analizó la victoria en el debut del Mundial 2026 y se deshizo en elogios para con el capitán y goleador.
Luego de la goleada ante Argelia, con un Lionel Messi estelar, en Kansas City, Lionel Scaloni se presentó en conferencia de prensa con la tranquilidad de haber cosechado los primeros tres puntos en el Mundial 2026, pero con el realismo de quien conoce a la perfección las dificultades de la máxima cita futbolística.
El director técnico remarcó la paridad del encuentro y elogió la capacidad de sus futbolistas para adaptarse al desarrollo del juego. Y también se deshizo en elogios para con el astro rosarino.
"Sabíamos que si jugaban así nos teníamos que poner el overol. El partido fue el que sabíamos que se iba a dar; en algunos momentos sabíamos que la íbamos a tener más, pero hay que saber sufrir. Sabíamos que íbamos a sufrir, que era un equipo que jugaba bien", analizó el DT.
Haciendo hincapié en el aspecto psicológico y en el valor del resultado, Scaloni recordó el debut en la Copa del Mundo anterior. "Siempre el primer partido es complicado. Habíamos tenido un traspié en el Mundial pasado y necesitábamos tener hoy un buen debut. Los jugadores hicieron un trabajo enorme, era un partido muy difícil", sostuvo el de Pujato en diálogo con la prensa.
Lionel Scaloni sobre la vigencia de Lionel Messi y la necesidad de "disfrutarlo"
Como suele ocurrir, el entrenador santafesino se tomó unos minutos para hablar sobre el capitán del equipo, quien terminó destrabando el marcador con una genialidad en la primera etapa. Scaloni dejó en claro que, más allá del indudable talento del 10, la victoria fue una construcción colectiva.
"Al final se define por la magia de Leo, con la ayuda del equipo", simplificó el entrenador de la Selecció Argentina.
Al ser consultado sobre el futuro del astro rosarino y lo que sigue aportando al grupo a su edad, el técnico se alineó con el pensamiento de su cuerpo técnico: "Sobre Messi, comparto lo que dijo Pablo (Aimar): la cabeza, el estado físico, las ganas que tenga de seguir... lo que le transmite a la gente y a sus compañeros. Hay que disfrutarlo porque cuando no esté lo vamos a extrañar mucho".
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