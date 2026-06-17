"Hay que disfrutarlo": Lionel Scaloni, rendido a los pies de Lionel Messi

Lionel Scaloni sobre la vigencia de Lionel Messi y la necesidad de "disfrutarlo"

Como suele ocurrir, el entrenador santafesino se tomó unos minutos para hablar sobre el capitán del equipo, quien terminó destrabando el marcador con una genialidad en la primera etapa. Scaloni dejó en claro que, más allá del indudable talento del 10, la victoria fue una construcción colectiva.

"Al final se define por la magia de Leo, con la ayuda del equipo", simplificó el entrenador de la Selecció Argentina.

lionel messi hat-trick

Al ser consultado sobre el futuro del astro rosarino y lo que sigue aportando al grupo a su edad, el técnico se alineó con el pensamiento de su cuerpo técnico: "Sobre Messi, comparto lo que dijo Pablo (Aimar): la cabeza, el estado físico, las ganas que tenga de seguir... lo que le transmite a la gente y a sus compañeros. Hay que disfrutarlo porque cuando no esté lo vamos a extrañar mucho".