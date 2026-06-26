Ibrahimovic elogió a Ecuador y sorprendió con una broma sobre el look de Beccacece
El histórico delantero sueco destacó la victoria de la selección ecuatoriana frente a Alemania por el Mundial 2026, pero terminó robándose las miradas con un comentario humorístico.
La clasificación de Ecuador a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 no solo generó repercusiones por el impacto deportivo de eliminar a una potencia como Alemania, sino también por un curioso momento que tuvo como protagonista a Sebastián Beccacece. El entrenador argentino volvió a quedar en el centro de la escena tras el gran triunfo de La Tri, aunque en esta oportunidad no fue únicamente por el rendimiento de su equipo, sino por una divertida observación realizada por durante una transmisión televisiva.
Zlatan Ibrahimovic, que actualmente trabaja como comentarista, analizó el desarrollo del encuentro y valoró el planteo del conjunto sudamericano. Para el exdelantero sueco, Ecuador mostró una actitud distinta a la de otros equipos que enfrentan a selecciones de mayor jerarquía y supo aprovechar las oportunidades que generó a lo largo del partido.
Antes de bromear sobre el aspecto del entrenador argentino, el exfutbolista dedicó varios elogios al desempeño colectivo de La Tri y destacó la valentía con la que afrontó uno de los compromisos más exigentes del campeonato. "Lo dije antes del partido. Si tenés una chance, podés tener suerte; si tenés dos chances es un milagro. Tuvieron suerte y un milagro en las chances pero no significa que el partido no fue bueno. Tuvieron una fantástica actuación y ganaron el partido", expresó durante su análisis.
Más adelante, profundizó sobre el estilo de juego exhibido por el conjunto ecuatoriano y agregó: "Cuando jugás a ganar jugás diferente, arriesgás de manera diferente. Los jugadores tienen que atacar y arriesgar más, es un plan de juego diferente. Es por eso que ganaron, mis elogios para ellos".
Cuando parecía que su intervención había terminado, el sueco cambió completamente el tono de la conversación y lanzó una ocurrencia que rápidamente se volvió viral en redes sociales. Dirigiéndose a la conductora Rebecca Lowe, hizo referencia al parecido entre el peinado de ambos y preguntó: "... Pero tengo una pregunta para vos, Rebecca: ¿Usás el mismo acondicionador que Sebastián, el entrenador de Ecuador?".
La periodista reaccionó con sorpresa, sonrió y respondió entre risas: "Es un gran look, eso es lo que puedo decir: es un gran look". Ibrahimovic remató la broma con otro comentario que provocó las carcajadas del resto del panel. Más allá del momento distendido, la actuación de Ecuador continúa siendo uno de los temas más destacados de la Copa del Mundo.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario