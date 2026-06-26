Ibrahimovic elogió a Ecuador y sorprendió con una broma sobre el look de Beccacece

sebastian beccacece

Cuando parecía que su intervención había terminado, el sueco cambió completamente el tono de la conversación y lanzó una ocurrencia que rápidamente se volvió viral en redes sociales. Dirigiéndose a la conductora Rebecca Lowe, hizo referencia al parecido entre el peinado de ambos y preguntó: "... Pero tengo una pregunta para vos, Rebecca: ¿Usás el mismo acondicionador que Sebastián, el entrenador de Ecuador?".

La periodista reaccionó con sorpresa, sonrió y respondió entre risas: "Es un gran look, eso es lo que puedo decir: es un gran look". Ibrahimovic remató la broma con otro comentario que provocó las carcajadas del resto del panel. Más allá del momento distendido, la actuación de Ecuador continúa siendo uno de los temas más destacados de la Copa del Mundo.