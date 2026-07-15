Iker Casillas comenzó a calentar la previa de la final del Mundial 2026: "No vais a bordar la cuarta"

Selección Argentina vs. España: cuándo y a qué hora se juega la final del Mundial 2026

El partido que coronará al monarca del fútbol mundial se disputará el próximo domingo 19 de julio. La gran definición del torneo está programada para comenzar a las 16:00 hs (hora de la Argentina).

El escenario elegido para albergar este histórico partido es el imponente MetLife Stadium (oficialmente denominado New York New Jersey Stadium para este torneo por regulaciones de la FIFA), ubicado en la localidad de East Rutherford, Nueva Jersey, muy cerca de la ciudad de Nueva York.

Este coloso de última generación, con capacidad para más de 82.500 espectadores, es un viejo conocido para la Scaloneta: fue el estadio donde Argentina derrotó a Chile en la fase de grupos de la Copa América 2024 y donde se disputó la histórica final de la Copa América Centenario en 2016.