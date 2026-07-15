Iker Casillas comenzó a calentar la previa de la final del Mundial 2026: "No vais a bordar la cuarta"
El histórico arquero español y campeón del mundo se mostró sumamente activo en sus redes tras el triunfo de la Selección Argentina, intentando chicanear.
La clasificación de la Selección Argentina a la gran final del Mundial 2026, donde se medirá cara a cara frente a España, no tardó en encender los motores de la previa en el ámbito digital. Uno de los primeros en agitar las aguas y plantar bandera fue ni más ni menos que Iker Casillas, el legendario arquero y capitán de la "Roja" campeona en Sudáfrica 2010.
Apenas se consumó la victoria argentina ante Inglaterra, Casillas acudió a su cuenta de la plataforma X (antes Twitter) para dejarle una advertencia cargada de folklore futbolero a todos los argentinos.
El exarquero del Real Madrid aprovechó para salir al cruce del reconocido creador de contenido argentino Jero Freixas, famoso por sus videos humorísticos sobre el fútbol y la Selección. Iker citó una publicación del influencer y le tiró un dardo directo.
"No vais a bordar la 4ª ", disparó el español en un posteo que rápidamente se llenó de miles de interacciones y comentarios de hinchas de ambos países.
Minutos más tarde, el exguardameta redobló la apuesta con otra publicación en la que dejó en claro que la confianza en el equipo de Luis de la Fuente está por las nubes, haciendo alusión a la búsqueda de la segunda estrella para el escudo español. "No habrá una 4ª estrella , ¡¡Vamos a por la 2ª!! ¡Vamos !", sentenció el histórico referente del fútbol ibérico.
Selección Argentina vs. España: cuándo y a qué hora se juega la final del Mundial 2026
El partido que coronará al monarca del fútbol mundial se disputará el próximo domingo 19 de julio. La gran definición del torneo está programada para comenzar a las 16:00 hs (hora de la Argentina).
El escenario elegido para albergar este histórico partido es el imponente MetLife Stadium (oficialmente denominado New York New Jersey Stadium para este torneo por regulaciones de la FIFA), ubicado en la localidad de East Rutherford, Nueva Jersey, muy cerca de la ciudad de Nueva York.
Este coloso de última generación, con capacidad para más de 82.500 espectadores, es un viejo conocido para la Scaloneta: fue el estadio donde Argentina derrotó a Chile en la fase de grupos de la Copa América 2024 y donde se disputó la histórica final de la Copa América Centenario en 2016.
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