Impactante lesión en la NBA: Jalen Williams se rompió todo y sus compañeros quedaron en shock

¿Qué se sabe sobre el estado de Jalen Williams?

Por el momento, Oklahoma City Thunder no comunicó un diagnóstico definitivo ni confirmó el alcance de la lesión. El entrenador Mark Daigneault señaló que el equipo esperaba recibir novedades médicas durante el día para conocer más detalles. "No estamos nada bien", reconoció el técnico al describir el impacto que tuvo el episodio en el plantel.

Shai Gilgeous-Alexander, una de las principales figuras de Oklahoma y MVP de las últimas dos temporadas, también expresó su tristeza por lo sucedido. "Simplemente me siento mal por él. Nada más que eso", manifestó el canadiense, quien además destacó la pasión de Williams por el básquetbol y su espíritu competitivo.

"Le encanta jugar, le encanta competir. Es una lástima la suerte que ha tenido hasta ahora, pero está preparado para esto", agregó. Mientras el equipo aguarda los resultados de los estudios médicos, la incertidumbre pasa por determinar cuánto tiempo podría estar fuera de las canchas el alero.