Impactante lesión en la NBA: Jalen Williams se rompió todo y sus compañeros quedaron en shock
El alero de Oklahoma City Thunder sufrió una dura lesión en la pierna izquierda durante el partido ante Los Angeles Clippers.
La NBA quedó conmocionada por la lesión de Jalen Williams durante el triunfo de Oklahoma City Thunder por 108-101 frente a Los Angeles Clippers. El alero sufrió un grave problema físico en la pierna izquierda sobre el cierre del encuentro y debió abandonar la cancha en camilla, en una escena que impactó a sus compañeros y al público.
El episodio ocurrió el domingo en el Paycom Center, cuando quedaba poco más de un minuto para el final. La asistencia médica fue inmediata y el partido permaneció detenido durante varios minutos mientras atendían al jugador.
¿Cómo fue la lesión de Jalen Williams ante los Clippers?
La jugada se produjo cuando faltaban 1 minuto y 14 segundos para el cierre del último cuarto. Williams se dirigió hacia el aro para intentar convertir, pero recibió una falta de Kris Dunn. Al caer, su pierna izquierda quedó en una posición antinatural y manifestó un dolor intenso. Los médicos ingresaron rápidamente al campo para asistirlo y cubrieron la zona del tobillo con toallas mientras evaluaban su estado.
La preocupación se extendió entre los jugadores de ambos equipos, que observaron la escena sin ocultar su angustia. Uno de los más afectados fue Chet Holmgren, quien se llevó las manos a la cabeza al advertir la gravedad aparente de la lesión de su compañero.
La atención médica obligó a interrumpir el partido durante aproximadamente cinco minutos. Finalmente, Williams fue retirado en camilla. Antes de abandonar el estadio, levantó ambos pulgares para saludar a los aficionados, que lo despidieron con una ovación.
¿Qué se sabe sobre el estado de Jalen Williams?
Por el momento, Oklahoma City Thunder no comunicó un diagnóstico definitivo ni confirmó el alcance de la lesión. El entrenador Mark Daigneault señaló que el equipo esperaba recibir novedades médicas durante el día para conocer más detalles. "No estamos nada bien", reconoció el técnico al describir el impacto que tuvo el episodio en el plantel.
Shai Gilgeous-Alexander, una de las principales figuras de Oklahoma y MVP de las últimas dos temporadas, también expresó su tristeza por lo sucedido. "Simplemente me siento mal por él. Nada más que eso", manifestó el canadiense, quien además destacó la pasión de Williams por el básquetbol y su espíritu competitivo.
"Le encanta jugar, le encanta competir. Es una lástima la suerte que ha tenido hasta ahora, pero está preparado para esto", agregó. Mientras el equipo aguarda los resultados de los estudios médicos, la incertidumbre pasa por determinar cuánto tiempo podría estar fuera de las canchas el alero.
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