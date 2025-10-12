Independiente Rivadavia vs. Godoy Cruz por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y cómo ver en vivo
La "Lepra" mendocina recibe este domingo al "Tomba", en otro de los duelos de necesitados que tiene la jornada.
Independiente Rivadavia recibe este domingo a Godoy Cruz en Mendoza, en el partido correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se juega desde las 16.45 horas de Argentina en el Estadio Bautista Gargantini, con arbitraje de Facundo Tello. Se podrá ver por ESPN Premium.
Los dos equipos mendocinos llegan necesitados de triunfos, ya que se encuentran fuera de la zona de playoffs y en el caso del "Tomba", comprometido con los promedios.
A la espera del choque por semifinales de la Copa Argentina ante River, la "Lepra" acumula cuatro partidos sin ganar por el campeonato y marcha 13° con apenas 11 puntos, lo que lo posiciona a cuatro unidades de los puestos de clasificación a playoffs.
La última alegría del conjunto mendocino que es local este domingo fue justamente por la Copa Argentina, el gran objetivo del club en este final de temporada.
En tanto, el "Tomba" llega al clásico muy comprometido con el descenso por la tabla general: se encuentra 27° con 26 puntos, a cinco unidades de Aldosivi, que hoy estaría perdiendo la categoría.
Además, Godoy Cruz marcha anteúltimo en la Zona B con 9 puntos, a cuatro de la clasificación a playoffs, pero esa lucha no es la del equipo en este momento.
Formaciones de Independiente Rivadavia vs. Godoy Cruz
Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gomez; Maximiliano Amarfil, Tomás Bottari y Matías Fernández; Sebastián Villa y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.
Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Juan Escobar, Juan Moran; Agustín Valverde, Pol Fernández, Vicente Poggi, Nicolás Fernandez; Luca Martínez Dupuy o Misael Sosa y Agustín Auzmendi. DT: Walter Ribonetto.
Datos de Independiente Rivadavia vs. Godoy Cruz
- Hora: 16:45
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Facundo Tello
- VAR: Lucas Novelli
- Estadio: Juan Bautista Gargantini
