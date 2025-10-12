Independiente Rivadavia vs. Godoy Cruz por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y cómo ver en vivo

La última alegría del conjunto mendocino que es local este domingo fue justamente por la Copa Argentina, el gran objetivo del club en este final de temporada.

En tanto, el "Tomba" llega al clásico muy comprometido con el descenso por la tabla general: se encuentra 27° con 26 puntos, a cinco unidades de Aldosivi, que hoy estaría perdiendo la categoría.

Además, Godoy Cruz marcha anteúltimo en la Zona B con 9 puntos, a cuatro de la clasificación a playoffs, pero esa lucha no es la del equipo en este momento.

Formaciones de Independiente Rivadavia vs. Godoy Cruz

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gomez; Maximiliano Amarfil, Tomás Bottari y Matías Fernández; Sebastián Villa y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Juan Escobar, Juan Moran; Agustín Valverde, Pol Fernández, Vicente Poggi, Nicolás Fernandez; Luca Martínez Dupuy o Misael Sosa y Agustín Auzmendi. DT: Walter Ribonetto.

Datos de Independiente Rivadavia vs. Godoy Cruz

Hora: 16:45

TV: ESPN Premium

Árbitro: Facundo Tello

VAR: Lucas Novelli

Estadio: Juan Bautista Gargantini