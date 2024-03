Jugadores de Independiente apuntaron contra el arbitraje ante Barracas Central

LAS DURAS DECLARACIONES DE LOS FUTBOLISTAS DE INDEPENDIENTE

Federico Mancuello: "Este tipo de decisiones me duelen. Podría decir cualquier cosa, pero no conviene. Una decisión del árbitro que te cambia el rumbo del partido y te encontrás en desventaja en el entretiempo. Uno está adentro y siente esas injusticias. Si queremos dar un paso adelante en el fútbol argentino debemos tomar cartas en el asunto".

Rodrigo Rey: "Esta es la liga de los campeones del mundo y la mira todo el mundo. Que tengamos 4 árbitros en la cancha más la gente del VAR y que todos hayan visto lo mismo es raro. Como hoy nos pasa a nosotros, otro día le puede pasar a otro equipo. Uno siempre piensa que todo va a ir bien porque creemos que es un deporte honesto".

Rodrigo Rey, arquero de Independiente, luego del empate vs. Barracas

Joaquín Laso: "¿Se lo llevaron escoltado? Pensé que lo habían arrestado", expresó el futbolista en su cuenta oficial de Instagram.

Diego Segovia: "Lo de hoy quedó asquerosamente a la vista de todos. Ese señor con mucha soberbia nos puede decir que somos unos 'boludos hace años', como le dijo a un compañero. O que otro de ellos me diga 'vení y decí las cosas en la cara, nene', con total soltura. Nosotros tenemos que quedarnos masticando bronca... Lo único que me da pena es por el grupo que dejó todo hasta donde se pudo. Lo que dije no me arrepiento de nada. Me hago cargo y lo voy a mantener. Encima me quedé re corto".

