Liga Profesional de Fútbol: Independiente empató con Colón en Avellaneda

Santiago Pierotti abrió la cuenta para el "Sabalero" a los 9 minutos del primer tiempo pero el "Rojo" lo dio vuelta con los tantos, de penal, de Martín Cauteruccio (23m. PT) y Matías Giménez (35m. ST). Sin embargo, en el décimo minuto adicionado, Ramón "Wanchope" Ábila anotó el empate para la visita luego del rebote que dio Rodrigo Rey tras atajarle el penal.

El equipo de Leandro Stillitano se fue silbado por los hinchas en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini tras dejar escapar un nuevo triunfo como le había sucedido contra Instituto en su última presentación de local.

Colón rescató un punto agónico cuando parecía que se iba sin nada desde Avellaneda luego de una tarde-noche de furia contra el árbitro Nicolás Lamolina.

Los dirigidos por Néstor Gorosito, quien se fue expulsado junto a su ayudante Gustavo Zapata, reclamaron los dos penales que cobró el juez, que estuvo asistido desde el VAR por Germán Delfino.

En el primero, convertido por Cauteruccio, Lamolina cobró una supuesta falta del paraguayo Carlos Arrúa sobre Luciano Gómez.

Luego, en el segundo tiempo, se produjo una de las jugadas más insólitas de la historia del fútbol con el penal que cometió el experimentado defensor Paolo Goltz. En medio de un saque de arco, el arquero Ignacio Chicco movió la pelota y el defensor se agachó para tomarla con las manos y hacerlo desde otro lugar. Lamolina, advertido por el VAR, cobró el penal ante la incredulidad de Goltz, quien había entendido que la pelota no estaba en juego.

Pese al insólito penal, el "Sabalero" fue en busca del empate pero se topó con una gran doble atajada de Rodrigo Rey, a los 43', tras los remates de Pierotti y Tomás Galván.

Cuando parecía que Independiente volvía al triunfo luego de seis fechas y tomaba aire el ciclo de Stillitano, la historia se volvió a torcer.

A los 51 minutos, el uruguayo Baltasar Barcia, quien había sido uno de los pocos puntos altos del local, lo sujetó de la camiseta a "Wanchope" Ábila adentro del área en una acción evitable.

Lamolina no consideró la falta pero nuevamente recibió el llamado del VAR y luego de chequearla en la pantalla cobró el penal para el "Sabalero".

El propio Ábila se hizo cargo de la ejecución con un tiro cruzado pero Rey le adivinó la intención. Sin embargo, el rebote le quedó nuevamente en los pies del ex Boca Juniors que determinó el empate 2-2 que silenció al estadio.

Luego de una semana complicada para Independiente con declaraciones cruzadas entre el presidente Fabián Doman y el entrenador acerca de la continuidad, sumadas las bajas por lesión de Tomás Pozzo y Rodrigo "Chila" Márquez, el empate desató la ira de los hinchas que despidieron al equipo con silbidos.

Colón, por su parte, se llevó un punto importante y sigue en mejoría desde la llegada de "Pipo" Gorosito pero aún no consiguió victorias y podría terminar la fecha último en la tabla anual.

Síntesis del partido

Independiente:

Rodrigo Rey; Luciano Gómez, Javier Báez, Joaquín Laso y Ayrton Costa; Baltasar Barcia, Sergio Ortiz, Agustín Mulet y Nicolás Vallejo; Matías Giménez y Martín Cauteruccio. DT: Leandro Stillitano.

Colón:

Ignacio Chicco; Facundo Garcés, Paolo Goltz y Rafael Delgado; Joaquín Ibáñez, Stefano Moreyra, Julián Chicco y Juan Álvarez; Santiago Pierotti, Jorge Benítez y Carlos Arrúa. DT: Néstor Gorosito.

Goles en el primer tiempo: 9m. Pierotti (C) y 23m. Martín Cauteruccio, de penal (I).

Goles en el segundo tiempo: 35m. Matías Giménez, de penal (I) y 55m. Ramón Ábila (C).

Cambio en el primer tiempo: 18m. Leonel Picco por Moreyra (C). En el segundo tiempo: Iván Marcone por Mulet (I); 20m. Ramón Ábila por Benítez (C) y Tomás Galván por Arrúa (C); 27m. Juan Cazares por Gómez (I); 40m. Santiago Hidalgo por Cauteruccio (I) y Damián Pérez por Vallejo (I); 41m. Pablo Neris por Chicco (C) y 47m. Martín Sarrafiore por Giménez (I).

Amonestados: Costa, Vallejo, Barcia (I); Arrúa, Benítez, Chicco, Ibáñez, Goltz, Ábila (C).

Árbitro: Nicolás Lamolina. - VAR: Germán Delfino.

Estadio: Libertadores de América-Ricardo Bochini.