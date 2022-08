Por qué Matías Suárez no gritó su gol contra Independiente y qué dijo del tanto contra Vélez

"Me quedé parado y no lo festejé porque contra Vélez me cobraron una falta que la había tocado con la mano y nunca lo hice. Lo aclaro acá porque la verdad fue muy triste que nos roben un gol de esa manera". Y además agregó: "Pero bueno, ya pasó. Gracias a dios que este gol si me lo cobraron y pudimos ganar".

"Nosotros hicimos un esfuerzo grande y teníamos muchas esperanzas de seguir en la Copa. El árbitro no sabía si cobrar porque no sabía lo que había visto. Tenía muchas dudas", cerró el delantero de River.