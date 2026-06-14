Inglaterra vs. Croacia por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV

La mejor participación de "Los Tres Leones" en una Copa del Mundo fue en 1966, cuando se consagró campeón del mundo en condición de local.

En aquella edición, el conjunto inglés derrotó a Alemania Federal por 4 a 2 en Wembley, logrando así su único título mundial hasta la actualidad.

Del otro lado estará una Croacia siempre competitiva, conducida por Zlatko Dali, que mantiene su sello de orden táctico y experiencia.

Con referentes como Luka Modri, Mateo Kovacic, Bruno Petkovi y Andrej Kramari, el conjunto balcánico buscará alcanzar las instancias finales del torneo, como sucedió en Qatar 2022 (semifinal) y Rusia 2018 (subcampeón).

Sin embargo, el debut más recordado de Croacia sigue siendo Francia 1998, cuando sorprendió al terminar en el tercer lugar en su primera participación mundialista.

Formaciones de Inglaterra vs. Croacia por el Mundial 2026

Inglaterra: Pickford; Reece James, Konsa, Guéhi, O'Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Gordon; Kane. DT: Thomas Tuchel.

Croacia: Livakovic; Jakic, Caleta-Car, Gvardiol, Stanisic; Modric, Sucic; Pasalic, Kramaric, Perisic; Budimir. DT: Zlatko Dali.

Horario y televisación