James Rodríguez, el gran sueño de Boca: cuál es la postura del club

LA POSTURA DE BOCA SOBRE JAMES RODRÍGUEZ

Ante este panorama, Chicho Serna, miembro del Consejo de Fútbol rompió el silencio, halagó al colombiano y dejó abierta la chance de que el enganche se ponga la azul y oro: "¿A quién no le gustaria tener en su equipo a James Rodríguez? Acá salen muchos rumores sobre todo ahora que se abre el libro de pases. Vi en las redes que ha saltado el nombre de James. Es un jugador mundial, ni que hablar de todas sus condiciones... Juega y brilla en nuestra selección. Pero de ahí a tener hay un camino muy largo. No soy quién para decir 'vamos por James', pero tampoco para decir que no nos interesa", manifestó en el VBar Caracol, un medio de Colombia.