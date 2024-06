La contundente respuesta de James Rodríguez al ser consultado por Boca

En ese sentido, James explicó que no se plantea regresar al fútbol argentino en este momento: "No es de mis posibilidades. No es parte de mi proyecto. Todavía fala mucho para eso", afirmó luego del triunfo 3-0 de Colombia ante Bolivia en un amistoso internacional dónde el equipo pudo mostrar un gran nivel colectivo.

Por último, el colombiano, quien tiene vínculo con San Pablo hasta junio de 2025, aseguró que se enfoca en la Copa América de Estados Unidos antes de resolver su futuro para el segundo semestre del año dónde será uno de los grandes objetivos del mercado de pases de nuestro continente: "Quiero jugar la Copa, vivir el día a día acá y ya después pensar", cerró.

Embed "NO ES PARTE DE MI PROYECTO, TODAVÍA FALTA MUCHO PARA ESO" James Rodríguez dejó en claro que NO habló con Boca ni Riquelme para un posible regreso al Fútbol Argentino.



#ESPNenStarPlus | #SportsCenter pic.twitter.com/nYfgkmDYhp — SportsCenter (@SC_ESPN) June 16, 2024

El grupo de Colombia en la Copa América 2024

El equipo de Néstor Lorenzo visitará tres ciudades diferentes durante la fase de grupos,recordando que comparte la zona D con Paraguay, Brasil y Costa Rica, seleccionado que clasificó a la Copa tras vencer 3-1 a Honduras en el repechaje.

image.png

Fixture de la Selección Colombia en Copa América

Fecha 1 - 24/06: Colombia vs. Paraguay en el NRG Stadium (Houston, TX)

Colombia vs. Paraguay en el NRG Stadium (Houston, TX) Fecha 2 - 28/06: Colombia vs. Costa Rica en el State Farm Stadium (Glendale, AZ)

Colombia vs. Costa Rica en el State Farm Stadium (Glendale, AZ) Fecha 3 - 02/07: Brasil vs. Colombia en el Levis Stadium (Santa Clara, CA)