Tiene 29 años, ganaba US$250.000 como ingeniera de software y dejó todo para tener su cafetería de matcha

Actualmente, espera pagarse a sí misma un modesto sueldo de 33.000 dólares en 2026, lo que representa un masivo recorte salarial del 87% respecto a lo que ganaba en el rubro tecnológico. "Mi vida se trata menos de cuánto dinero gano ahora y más de lo que hago todos los días", concluyó la dueña del local, completamente feliz con su rotundo cambio de vida.