Jorgelina Cardoso respondió a las críticas de los hinchas "canallas" contra Ángel Di María

De esta forma, salió a responder los insultos y críticas de hinchas "canallas" al popular "Fideo" por haber participado del partido de despedida de Maximiliano Rodríguez, en el que fue ovacionado por los hinchas "rojinegros".

"Esto también es Rosario; también nos pasan cosas lindas y sentimos orgullo. Cientos de mensajes de gente hermosa de Central sintiendo orgullo por vos, gente que realmente piensa con la cabeza, que sabe esperarte, que se vuelve loca porque vuelvas pero te respeta y no te insulta, gente que entiende lo que está bien y lo que está mal. Un leproso y un canalla dando un mensaje de paz, ¡qué lindo que nuestros hijos vean esto! ¡Qué orgullosa estoy de vos y de los amigos que tenés!", posteó la pareja del ex Juventus, Paris Saint-Germain y Real Madrid, entre otros clubes.

"Qué suerte que sean la minoría los que buscan el odio, la desunión, generar malestar entre hinchas de un club y de otro; qué bueno que siempre ganemos los buenos, los que priorizamos valores, principios, amistad, respeto, empatía. Sigo soñando con que se puede, con que podemos ser uno solo, saben lo que sería Argentina si nos uniéramos para todo como aquel 18 de diciembre?", abundó la exmodelo rosarina y reconocida hincha "canalla".

En otro párrafo, la esposa de Di María sostuvo: "Estoy muy orgullosa de vos mi amor, de que nunca te rendiste a pesar de los insultos que recibías en la Selección. Pero mucho más orgullosa estoy de que seguís adelante con el sueño de volver a Central, si! De volver a Central cuando vos quieras, no cuando te lo impongan y te lo ordene más de un pavote 'valiente' detrás de un teléfono".

"Sólo los que te amamos sabemos lo que amás a Central y que no necesitás ir a ver un partido o ir a saludar para que sientas lo que sentís por el club, si lo hicieras también te criticarían diciendo 'dejá de vender humo y volvé a Central', nunca nadie puede dejar contentos a todos", agregó.

"No dejes que nadie opaque tus sueños, tu lucha constante con los violentos de turno, hacé lo que sientas siempre y cuando se te de la gana. Yo te sigo a todas partes, me banco todas las balas que vengan siempre porque prefiero que me perforen a mi y no a vos. Vos ocúpate de ser feliz haciendo lo que amas. Verte disfrutar todo esto me llena el alma. Algo hiciste bien para que tanta gente te tenga cariño. Te amo fuerte", concluyó la esposa de Di María en su extenso posteo.