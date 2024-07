La foto más viral de los Juegos Olímpicos de París 2024: quién es el surfista Gabriel Medina

En medio de la quinta serie de esta tercera ronda, Medina marcó un puntaje de 9.90, el más grande en la historia del surf olímpico y rompió un tremendo récord que quedará para siempre en la retina de todos los fanáticos.

image.png

El detrás de escena de la foto que se viralizó en las redes sociales

Brouillet, fotógrafo de la Agence France-Presse (AFP), se encontraba a bordo de un barco cercano y contó algunos detalles de cómo logró capturar este momento: "Las condiciones eran perfectas, las olas eran más altas de lo que esperábamos", contó al diario británico The Guardian. Y además, agregó: "Entonces él estaba detrás de la ola y no podía verlo, luego apareció y tomé cuatro fotografías. Una de ellas era esta", relató, y aseguró: "No fue difícil tomar la fotografía. Se trataba más de anticipar el momento y dónde Gabriel lanzaría la ola".

Medina, tres veces campeón del mundo, estuvo cerca de lograr la puntuación de 10 en la ola, pero tuvo que conformarse con 9,9, la mejor puntuación de los Juegos Olímpicos hasta el momento. Más tarde, en una publicación de Instagram, el surfista compartió la imagen, junto a una cita bíblica: "Todo lo puedo en Aquel que me fortalece".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gabriel Medina (@gabrielmedina)