Julián Álvarez alcanzó a Di María e Higuaín en la tabla histórica de goleadores argentinos en Champions

Messi – 129 goles

Di Stéfano – 49 goles

Agüero – 41 goles

Martínez – 25 goles

Crespo – 25 goles

Álvarez – 24 goles

Higuaín – 24 goles

Di María – 24 goles

El presente de Julián Álvarez y su proyección en Champions League

El dato cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que el delantero tiene 26 años y todavía cuenta con una extensa carrera por delante en la elite del fútbol europeo. Su actualidad en Atlético de Madrid y su continuidad en competencias internacionales lo posicionan como uno de los futbolistas argentinos con mayores posibilidades de seguir escalando posiciones en la tabla histórica de goleadores de la Champions League en las próximas temporadas.