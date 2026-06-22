La cábala que nunca falla: Tapia repitió la clásica foto con Messi y De Paul antes de Austria

La imagen rápidamente se viralizó entre los hinchas, que interpretaron el gesto como una señal positiva antes de un compromiso fundamental para las aspiraciones del conjunto dirigido por Lionel Scaloni. La presencia de Messi y De Paul tampoco pasó inadvertida. Ambos se consolidaron como dos de los grandes referentes del plantel y mantienen una relación muy cercana dentro y fuera de la cancha, algo que suele quedar reflejado en este tipo de fotografías.

Argentina llega a este encuentro luego de un estreno contundente ante Argelia. La victoria por 3-0, impulsada por una actuación histórica de Messi con tres goles, dejó al campeón del mundo en la cima de su grupo y con la posibilidad de asegurar anticipadamente su lugar en la próxima ronda. Del otro lado estará Austria, que también debutó con un triunfo convincente ante Jordania y buscará dar el golpe frente al vigente campeón mundial.

Mientras los jugadores ultimaban detalles para salir al campo de juego en Dallas, la tradicional foto volvió a recorrer las redes sociales. Para muchos se trata simplemente de una imagen. Para otros, es una de las tantas costumbres que acompañaron a la Scaloneta en los momentos más importantes de una era que sigue construyendo capítulos memorables.