La cábala que nunca falla: Tapia repitió la clásica foto con Messi y De Paul antes de Austria
A pocas horas del segundo compromiso de la Selección Argentina en el Mundial 2026, el Presidente de la AFA volvió a compartir la imagen que se transformó en una tradición desde la conquista de la Copa América.
La Selección Argentina afronta una jornada clave en el Mundial 2026 y, como ocurrió en tantos momentos importantes de los últimos años, una de las postales más esperadas volvió a aparecer en la previa del encuentro. Claudio Tapia compartió nuevamente la ya tradicional fotografía junto a Lionel Messi y Rodrigo De Paul, una imagen que para muchos hinchas se convirtió en una auténtica cábala del ciclo más exitoso de la Albiceleste.
La costumbre nació durante la Copa América de 2021, disputada en medio de las restricciones sanitarias provocadas por la pandemia. Desde entonces, cada vez que la Scaloneta afrontó compromisos trascendentales, el presidente de la AFA acostumbró a mostrar una imagen junto al capitán y a uno de los referentes del grupo. Con el paso del tiempo, la postal adquirió un valor simbólico especial para los fanáticos.
En la antesala del duelo frente a Austria, correspondiente a la segunda fecha del Grupo J, "Chiqui" decidió repetir la fórmula. A través de sus redes sociales publicó una fotografía junto a Messi y De Paul, acompañada por el clásico mate que ya forma parte de la escena. El dirigente eligió además un mensaje cargado de optimismo y unidad para acompañar la publicación.
“Con la ilusión que une a todo el país. Juntos y tirando para el mismo lado. Vamos Argentina”, escribió el máximo dirigente del fútbol argentino a poco más de dos horas del inicio del partido que puede sellar la clasificación a los 16avos de final.
La imagen rápidamente se viralizó entre los hinchas, que interpretaron el gesto como una señal positiva antes de un compromiso fundamental para las aspiraciones del conjunto dirigido por Lionel Scaloni. La presencia de Messi y De Paul tampoco pasó inadvertida. Ambos se consolidaron como dos de los grandes referentes del plantel y mantienen una relación muy cercana dentro y fuera de la cancha, algo que suele quedar reflejado en este tipo de fotografías.
Argentina llega a este encuentro luego de un estreno contundente ante Argelia. La victoria por 3-0, impulsada por una actuación histórica de Messi con tres goles, dejó al campeón del mundo en la cima de su grupo y con la posibilidad de asegurar anticipadamente su lugar en la próxima ronda. Del otro lado estará Austria, que también debutó con un triunfo convincente ante Jordania y buscará dar el golpe frente al vigente campeón mundial.
Mientras los jugadores ultimaban detalles para salir al campo de juego en Dallas, la tradicional foto volvió a recorrer las redes sociales. Para muchos se trata simplemente de una imagen. Para otros, es una de las tantas costumbres que acompañaron a la Scaloneta en los momentos más importantes de una era que sigue construyendo capítulos memorables.
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