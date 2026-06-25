La devoción de Franco Colapinto por Lionel Messi: "No tiene competencia, pobres los demás"

Más allá de los elogios individuales, también destacó el funcionamiento colectivo del equipo de Scaloni. Según explicó, una de las principales virtudes de la Scaloneta es la unión que existe entre sus integrantes y la forma en que esa convivencia positiva termina reflejándose dentro del campo de juego. “Creo que el encuentro con él me ayudó. Estoy muy contento de que lo estén haciendo tan bien en el Mundial, verlos todos tan juntos, jugando tan conectados, fluyendo muy bien. Entre ellos se llevan muy bien y es algo que me parece que no pasa en todas las selecciones. Eso es algo que los hace jugar mejor y alcanzar mejores resultados. Me encanta lo comprometidos que están con la camiseta. Ojalá sigan así”, señaló.

Embed ️ ¿Quién crees que va a ser el mejor jugador del mundial?



“Messi. Ya es el mejor. No hay ninguno cerca y tampoco tiene competencia, así que pobres los demás.”



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El próximo compromiso de Argentina será frente a Jordania, aunque Colapinto reconoció que probablemente no pueda seguirlo completo debido a sus obligaciones deportivas. El partido se disputará en un horario poco conveniente para quienes se encuentran en Europa y, además, el argentino tendrá actividad al día siguiente en el circuito austríaco. “No sé si llego a ese partido. Tengo carrera al otro día. Capaz miro un ratito”, comentó entre risas.

La pasión futbolera también apareció cuando varios pilotos fueron consultados acerca de quién consideran el mejor jugador del Mundial. Cada uno eligió a figuras de su país: Oliver Bearman mencionó a Harry Kane, Esteban Ocon se inclinó por Kylian Mbappé y Gabriel Bortoleto respaldó a Brasil. Sin embargo, el pilarense no dejó lugar para las dudas. “Messi. ¿Si hay algún rival cerca? No, ya no. No hay ninguno cerca y no tiene competencia. Pobre los demás”, sentenció.

Corre Franco Colapinto: el cronograma del Gran Premio de Austria

Viernes 26 de junio

Práctica libre 1: 8:30

Práctica libre 2: 12:00

Sábado 27 de junio

Práctica libre 3: 7:30

Clasificación: 11:00

Domingo 28 de junio

Carrera: 10:00