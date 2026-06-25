La devoción de Franco Colapinto por Lionel Messi: "No tiene competencia, pobres los demás"
Mientras se prepara para disputar el Gran Premio de Austria, el piloto argentino destacó el nivel del capitán de la Selección y aseguró que sigue siendo el mejor del planeta.
A miles de kilómetros de distancia de la concentración de la Selección Argentina, Franco Colapinto sigue de cerca cada paso del equipo de Lionel Scaloni en el Mundial 2026. El piloto de Alpine se encuentra en Austria para afrontar una nueva fecha de la Fórmula 1, pero eso no le impidió referirse al gran momento que atraviesa Lionel Messi y expresar una vez más la admiración que siente por el capitán argentino.
El vínculo entre ambos se fortaleció este año gracias a dos encuentros que quedaron grabados en la memoria del piloto. Primero, Colapinto tuvo la oportunidad de visitar a Messi en el predio de entrenamiento de Inter Miami durante la semana del Gran Premio disputado en Florida. Días después, el astro rosarino devolvió la gentileza y recorrió los boxes de la F1, donde compartió un momento especial con el joven argentino.
Desde entonces, Franco no ocultó la emoción que le generó haber conocido a uno de sus máximos ídolos deportivos. Durante la atención a la prensa previa al Gran Premio de Austria, el piloto fue consultado sobre el espectacular rendimiento de Messi en la Copa del Mundo, donde el capitán argentino acumula cinco goles en apenas dos partidos.
Colapinto habló de Messi y pidió algo que todos los argentinos sueñan
Lejos de mostrarse sorprendido, Franco consideró que el nivel exhibido por el rosarino es una continuidad de lo que viene haciendo desde hace años tanto en la Selección como en sus clubes. “Lo de Leo es increíble. Un capo, lo amo, que no se retire nunca, tiene que jugar el Mundial de 2030”, expresó el corredor argentino. La frase generó sonrisas entre los presentes y reflejó el enorme cariño que siente por el futbolista que lidera a la Albiceleste en la búsqueda de una nueva consagración mundial.
Más allá de los elogios individuales, también destacó el funcionamiento colectivo del equipo de Scaloni. Según explicó, una de las principales virtudes de la Scaloneta es la unión que existe entre sus integrantes y la forma en que esa convivencia positiva termina reflejándose dentro del campo de juego. “Creo que el encuentro con él me ayudó. Estoy muy contento de que lo estén haciendo tan bien en el Mundial, verlos todos tan juntos, jugando tan conectados, fluyendo muy bien. Entre ellos se llevan muy bien y es algo que me parece que no pasa en todas las selecciones. Eso es algo que los hace jugar mejor y alcanzar mejores resultados. Me encanta lo comprometidos que están con la camiseta. Ojalá sigan así”, señaló.
El próximo compromiso de Argentina será frente a Jordania, aunque Colapinto reconoció que probablemente no pueda seguirlo completo debido a sus obligaciones deportivas. El partido se disputará en un horario poco conveniente para quienes se encuentran en Europa y, además, el argentino tendrá actividad al día siguiente en el circuito austríaco. “No sé si llego a ese partido. Tengo carrera al otro día. Capaz miro un ratito”, comentó entre risas.
La pasión futbolera también apareció cuando varios pilotos fueron consultados acerca de quién consideran el mejor jugador del Mundial. Cada uno eligió a figuras de su país: Oliver Bearman mencionó a Harry Kane, Esteban Ocon se inclinó por Kylian Mbappé y Gabriel Bortoleto respaldó a Brasil. Sin embargo, el pilarense no dejó lugar para las dudas. “Messi. ¿Si hay algún rival cerca? No, ya no. No hay ninguno cerca y no tiene competencia. Pobre los demás”, sentenció.
Corre Franco Colapinto: el cronograma del Gran Premio de Austria
Viernes 26 de junio
- Práctica libre 1: 8:30
- Práctica libre 2: 12:00
Sábado 27 de junio
- Práctica libre 3: 7:30
- Clasificación: 11:00
Domingo 28 de junio
- Carrera: 10:00
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