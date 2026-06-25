Mundial 2026: Memo Ochoa hace historia y se suma a leyendas como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo
El icónico arquero de México "Memo" Ochoa alcanzó un registro histórico en su carrera mundialista. Repasamos su trayectoria en el torneo.
El arquero mexicano Guillermo "Memo" Ochoa grabó su nombre junto al de leyendas del fútbol mundial como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, al formar parte de su sexto Mundial. Aunque a sus 40 años no fue designado por el técnico Javier Aguirre para ser titular, su ingreso ante República Checa marcó un hito inolvidable.
El ingreso de Memo Ochoa
El guardameta mexicano pasó los dos primeros partidos del Tri en el banco de suplentes. Muchos interpretan su presencia en el tercero y último compromiso de la fase de grupos como una despedida, ya que el propio portero anunció su retiro del combinado nacional una vez terminado el torneo.
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Si bien esta es la sexta convocatoria de Ochoa a una Copa del Mundo, su participación frente a los checos representa su cuarta aparición efectiva en la cancha. El arquero mexicano recordó con orgullo el camino recorrido, mencionando que presenció desde el banco de suplentes las ediciones de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. Se consolidó como titular indiscutible a partir de Brasil 2014, destacándose con atajadas memorables, y continuó defendiendo el arco en Rusia 2018 y Qatar 2022.
"Hay mucho detrás de estos seis Mundiales: muchos años de trayectoria, de constancia, disciplina, resiliencia, de ausencia, de soledad", declaró el guardameta tras el debut de México. México ya aseguró su lugar en la siguiente ronda como primero del Grupo A, manteniendo viva la ilusión de sus fanáticos.
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