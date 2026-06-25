Mundial 2026: Memo Ochoa hace historia y se suma a leyendas como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

Si bien esta es la sexta convocatoria de Ochoa a una Copa del Mundo, su participación frente a los checos representa su cuarta aparición efectiva en la cancha. El arquero mexicano recordó con orgullo el camino recorrido, mencionando que presenció desde el banco de suplentes las ediciones de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. Se consolidó como titular indiscutible a partir de Brasil 2014, destacándose con atajadas memorables, y continuó defendiendo el arco en Rusia 2018 y Qatar 2022.