La dura confesión de Ricardo Centurión: "No le encontraba sentido a la vida"

Centurión, de 32 años, volvió a jugar el pasado fin de semana en la derrota de su equipo ante Always Ready (2-1). Ingresó en el segundo tiempo y jugó 45 minutos después de más de 700 días sin pisar un campo de juego profesional. Su último partido oficial había sido el 16 de abril de 2023 con la camiseta de Barracas Central, justo ante Vélez, el club que lo había cedido.

“Me considero una buena persona. Si le erré, le erré por mí. Me equivoqué mal, pero es algo que se puede revertir y hoy estoy acá”, expresó con sinceridad. Y aunque no reniega de su pasado, busca equilibrio y una mejor versión de sí mismo: “Quiero ser más completo en la vida, como padre, como tío, como lo que me toca ser”.

En una carrera marcada tanto por el talento como por los conflictos, Centurión encontró en Bolivia una nueva oportunidad. El fútbol volvió a abrirle una puerta, y él se aferró con fuerza. “No me había olvidado, un jugador nunca se olvida, pero sí me había olvidado de la vida dentro del fútbol”, resumió.

