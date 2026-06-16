La emoción de Lionel Messi tras su gol ante Argelia: lágrimas y un festejo inolvidable

La noche de Kansas City tuvo un capítulo cargado de sentimientos para Messi. Después de marcar un espectacular gol a los 16 minutos del primer tiempo para poner en ventaja a la Albiceleste frente a Argelia, el capitán protagonizó una imagen que rápidamente recorrió el mundo. Las cámaras captaron al rosarino visiblemente emocionado durante los festejos. Con lágrimas en los ojos y una expresión de profunda felicidad, celebró un tanto que tuvo un significado especial.