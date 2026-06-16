La emoción de Lionel Messi tras su gol ante Argelia: lágrimas y un festejo inolvidable
El capitán argentino se mostró visiblemente conmovido después de marcar el 1 a 0 ante Argelia y alcanzar otro récord mundialista.
Lionel Messi protagonizó uno de los momentos más emotivos del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026. Tras convertir un golazo para abrir el marcador frente a Argelia, el capitán no pudo ocultar su emoción y fue captado con lágrimas en los ojos durante el festejo.
La emoción de Lionel Messi tras su gol ante Argelia: lágrimas y un festejo inolvidable
La noche de Kansas City tuvo un capítulo cargado de sentimientos para Messi. Después de marcar un espectacular gol a los 16 minutos del primer tiempo para poner en ventaja a la Albiceleste frente a Argelia, el capitán protagonizó una imagen que rápidamente recorrió el mundo. Las cámaras captaron al rosarino visiblemente emocionado durante los festejos. Con lágrimas en los ojos y una expresión de profunda felicidad, celebró un tanto que tuvo un significado especial.
El gol no solo sirvió para encaminar el triunfo parcial de la Albiceleste en su estreno mundialista. También le permitió a Messi seguir ampliando su leyenda. A pocos días de cumplir 39 años, el capitán logró convertir en su sexto Mundial consecutivo, una marca reservada para muy pocos futbolistas en la historia del fútbol. La emoción reflejó todo lo que representa para el rosarino seguir compitiendo al máximo nivel con la camiseta argentina después de una carrera repleta de éxitos, títulos y récords.
Mientras los hinchas argentinos celebraban en las tribunas de Kansas City, Messi dejó una postal que seguramente quedará entre las imágenes más recordadas de este inicio de Mundial: la de un campeón del mundo que, después de casi dos décadas en la Selección, sigue viviendo cada gol con la misma pasión de siempre.
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