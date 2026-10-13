La Fórmula 1 confirmó su regreso a África: Ruanda tendrá un Gran Premio desde 2030

La Fórmula 1 tendrá presencia en todos los continentes habitados

El presidente y director ejecutivo de la categoría, Stefano Domenicali, destacó la importancia de sumar una sede africana al calendario mundial. La incorporación de Ruanda representará un paso significativo en la expansión internacional del campeonato. “Con Ruanda incorporándose al calendario desde la próxima década, nuestro deporte competirá en todos los continentes habitados y acercará el Campeonato Mundial más que nunca a los aficionados de todo el mundo”, afirmó.

El presidente de Ruanda, Paul Kagame, también remarcó que el objetivo de su gobierno va más allá de organizar un evento deportivo de alcance global. Las autoridades esperan que la construcción del circuito y la celebración anual de la carrera tengan efectos positivos sobre la economía local.

“La meta nunca fue un solo fin de semana de carrera, sino un beneficio duradero para nuestra gente”, sostuvo el mandatario. En esa línea, destacó las posibilidades de formación y desarrollo profesional que podría generar el proyecto, especialmente para quienes busquen desempeñarse en el automovilismo como pilotos, ingenieros o técnicos.

La historia de la Fórmula 1 en África

La relación entre la Máxima y el continente africano comenzó en 1958, cuando Stirling Moss ganó el Gran Premio de Marruecos, disputado en Casablanca. Posteriormente, Sudáfrica se convirtió en la principal sede africana del campeonato. Las primeras competencias se celebraron en East London, antes de que Kyalami adquiriera protagonismo y recibiera carreras durante buena parte de las décadas siguientes.

El contexto político del apartheid provocó la salida de Sudáfrica del calendario en 1986. La categoría regresó en 1992 y volvió a competir allí en 1993, pero los problemas económicos impidieron que la prueba continuara. La victoria de Alain Prost en Kyalami, el 14 de marzo de 1993, quedó como la última carrera de Fórmula 1 disputada en África.