La Fórmula 1 confirmó su regreso a África: Ruanda tendrá un Gran Premio desde 2030
El proyecto contempla un circuito en Bugesera, cerca de Kigali, y apunta a impulsar el turismo, el empleo y el desarrollo del automovilismo regional.
La Fórmula 1 volverá a competir en África en 2030, después de más de tres décadas sin disputar un Gran Premio en ese continente. La categoría confirmó un acuerdo para que Ruanda se incorpore al calendario durante al menos diez temporadas, en una apuesta que combinará la actividad deportiva con un ambicioso proyecto de infraestructura y desarrollo económico.
La última carrera africana de la Máxima se disputó en Sudáfrica en 1993, cuando Alain Prost consiguió la victoria en Kyalami al volante de un Williams-Renault. Desde entonces, el campeonato no volvió a organizar una competencia en el continente, pese a los intentos y las conversaciones que se sucedieron a lo largo de los años para concretar su regreso.
¿Cómo será el nuevo circuito de Fórmula 1 en Ruanda?
El escenario elegido para recibir a la categoría estará ubicado en Bugesera, una localidad situada a unos 40 kilómetros de Kigali, la capital ruandesa. El proyecto contempla la construcción de un circuito completamente nuevo, emplazado junto al futuro aeropuerto internacional de la región.
La cercanía con esa terminal aérea será uno de los puntos estratégicos de la iniciativa, ya que facilitará el traslado de equipos, pilotos, trabajadores y aficionados que viajen desde diferentes partes del mundo para asistir al Gran Premio. Por el momento, no se anunció la fecha exacta de la primera carrera de 2030. Sin embargo, el acuerdo establece una relación de largo plazo entre el país africano y la Fórmula 1, con una duración mínima de diez años.
El complejo no estará destinado exclusivamente a las competencias automovilísticas. Según los detalles difundidos, también contará con instalaciones preparadas para recibir otros acontecimientos internacionales, conferencias y espectáculos durante el resto del año. La intención es que el circuito tenga actividad más allá del fin de semana de carrera y pueda convertirse en un espacio de referencia para diferentes eventos.
La Fórmula 1 tendrá presencia en todos los continentes habitados
El presidente y director ejecutivo de la categoría, Stefano Domenicali, destacó la importancia de sumar una sede africana al calendario mundial. La incorporación de Ruanda representará un paso significativo en la expansión internacional del campeonato. “Con Ruanda incorporándose al calendario desde la próxima década, nuestro deporte competirá en todos los continentes habitados y acercará el Campeonato Mundial más que nunca a los aficionados de todo el mundo”, afirmó.
El presidente de Ruanda, Paul Kagame, también remarcó que el objetivo de su gobierno va más allá de organizar un evento deportivo de alcance global. Las autoridades esperan que la construcción del circuito y la celebración anual de la carrera tengan efectos positivos sobre la economía local.
“La meta nunca fue un solo fin de semana de carrera, sino un beneficio duradero para nuestra gente”, sostuvo el mandatario. En esa línea, destacó las posibilidades de formación y desarrollo profesional que podría generar el proyecto, especialmente para quienes busquen desempeñarse en el automovilismo como pilotos, ingenieros o técnicos.
La historia de la Fórmula 1 en África
La relación entre la Máxima y el continente africano comenzó en 1958, cuando Stirling Moss ganó el Gran Premio de Marruecos, disputado en Casablanca. Posteriormente, Sudáfrica se convirtió en la principal sede africana del campeonato. Las primeras competencias se celebraron en East London, antes de que Kyalami adquiriera protagonismo y recibiera carreras durante buena parte de las décadas siguientes.
El contexto político del apartheid provocó la salida de Sudáfrica del calendario en 1986. La categoría regresó en 1992 y volvió a competir allí en 1993, pero los problemas económicos impidieron que la prueba continuara. La victoria de Alain Prost en Kyalami, el 14 de marzo de 1993, quedó como la última carrera de Fórmula 1 disputada en África.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario