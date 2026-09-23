La insólita reacción del Dibu Martínez al enterarse de la despedida de Lionel Messi de la Selección
El arquero llegó al país para la fecha FIFA y sorprendió con una desopilante declaración al ser consultado sobre el último partido del capitán. Qué dijo sobre la relación entre ambos.
El desembarco de los campeones del mundo en el predio de Ezeiza volvió a regalar un momento inolvidable frente a los micrófonos. Apenas pisó suelo argentino de cara a la última ventana de compromisos internacionales, Emiliano "Dibu" Martínez fue abordado por la prensa para analizar el inminente homenaje a Lionel Messi con la camiseta albiceleste. Sin embargo, fiel a su estilo espontáneo, la respuesta del arquero dejó perplejos a los cronistas presentes.
Al ser consultado sobre la organización del esperado encuentro de despedida del 10 en Núñez, el arquero marplatense lanzó una frase cargada de ironía que no tardó en volverse viral: "La verdad pensé que ya se había retirado". Tras la carcajada general, el marplatense se puso serio para valorar el gesto con el capitán: "Tener la posibilidad de retirarse acá en la Argentina es un sueño para él y trataremos de que sea un lindo día".
La insólita reacción del Dibu Martínez al enterarse de la despedida de Lionel Messi de la Selección
Cabe recordar que el rosarino anunció su decisión de dar un paso al costado del combinado nacional el pasado 31 de agosto. Pese a ello, Lionel Scaloni decidió incluirlo en la nómina oficial para que pueda tener su homenaje de cierre ante el público local y que se despida a lo grande con todo el cariño de los fanáticos que lo acompañaron a lo largo de toda su carrera.
El esperado encuentro final quedó programado para el próximo 6 de octubre ante Benín en el Estadio Monumental, en lo que promete ser una jornada emotiva tras dos compromisos previos que afrontará el seleccionado en la serie de amistosos de esta fecha FIFA. Para ese día que genera muchas expectativas, la delegación albiceleste buscará brindarle al capitán una despedida a la altura de su leyenda.
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