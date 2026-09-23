La insólita reacción del Dibu Martínez al enterarse de la despedida de Lionel Messi de la Selección

Al ser consultado sobre la organización del esperado encuentro de despedida del 10 en Núñez, el arquero marplatense lanzó una frase cargada de ironía que no tardó en volverse viral: "La verdad pensé que ya se había retirado". Tras la carcajada general, el marplatense se puso serio para valorar el gesto con el capitán: "Tener la posibilidad de retirarse acá en la Argentina es un sueño para él y trataremos de que sea un lindo día".