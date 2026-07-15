La frase de Ibrahimovic sobre Messi e Inglaterra que se volvió viral antes de la semifinal
El exfutbolista sueco elogió a Lionel Messi y dejó una contundente declaración en la previa del duelo entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026.
Zlatan Ibrahimovic palpitó la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra con una frase que rápidamente se volvió viral. El sueco, que compartió equipo con Lionel Messi en Barcelona, aseguró que los ingleses ya vieron "La Mano de Dios" y ahora conocerán "el pie izquierdo de Dios".
El exdelantero sueco, que actualmente trabaja como panelista en Fox Sports junto al francés Thierry Henry, fue consultado sobre el encuentro y no dudó en dejar en claro cuál es su favorito, aunque sin mencionarlo de manera explícita.
"Inglaterra ya vio la Mano de Dios. Ahora va a ver el pie izquierdo de Dios", expresó Ibrahimovic, en referencia al histórico gol de Diego Maradona en el Mundial de México 1986 y al talento de Lionel Messi. La frase no tardó en viralizarse por la carga simbólica que representa el enfrentamiento entre argentinos e ingleses en una Copa del Mundo.
Lionel Messi enfrentará por primera vez a la Selección de Inglaterra
El duelo de este miércoles marcará un hecho inédito en la carrera de Lionel Messi. A sus 39 años, el capitán argentino nunca enfrentó a la selección de Inglaterra, ni siquiera en partidos amistosos. Su estreno ante los Tres Leones llegará nada menos que en una semifinal mundialista y con la posibilidad de clasificar a la Selección argentina a una nueva final de la Copa del Mundo.
Además, el rosarino atraviesa un gran presente en el torneo. Acumula ocho goles en seis partidos disputados y es una de las grandes figuras del Mundial 2026. Las palabras de Ibrahimovic alimentaron aún más la ilusión de los hinchas argentinos, que esperan que el pie izquierdo de Messi vuelva a ser determinante en una noche que puede quedar en la historia.
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