La frase de Ibrahimovic sobre Messi e Inglaterra que se volvió viral antes de la semifinal

“EN INGLATERRA YA VIERON LA MANO DE DIOS, AHORA VAN A VER LA ZURDA DE DIOS”.Ufff, Zlatan Ibrahimovi. pic.twitter.com/5K7vYG2lFR — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 15, 2026

Lionel Messi enfrentará por primera vez a la Selección de Inglaterra

El duelo de este miércoles marcará un hecho inédito en la carrera de Lionel Messi. A sus 39 años, el capitán argentino nunca enfrentó a la selección de Inglaterra, ni siquiera en partidos amistosos. Su estreno ante los Tres Leones llegará nada menos que en una semifinal mundialista y con la posibilidad de clasificar a la Selección argentina a una nueva final de la Copa del Mundo.