La Conmebol anuncia un cambio histórico en el VAR: se aplicará a partir de cuartos de final

El estreno de esta innovación se dará en el cruce de cuartos entre Vélez y Racing en el estadio José Amalfitani. También se aplicará en River-Palmeiras, Liga de Quito-San Pablo, Flamengo-Estudiantes y en los encuentros de la Sudamericana como Lanús-Fluminense, Bolívar-Atlético Mineiro, Independiente del Valle-Once Caldas y Alianza Lima-Universidad de Chile.

Con esta decisión, la Conmebol busca no solo modernizar el arbitraje, sino también generar un vínculo de confianza con jugadores y aficionados. La expectativa es alta: si la experiencia resulta positiva, la iniciativa podría convertirse en norma permanente y replicarse en otras competiciones internacionales.

image

El comunicado de la Conmebol

La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) da un nuevo paso histórico en su compromiso con la transparencia y el desarrollo del arbitraje sudamericano.

Tras haberse utilizado con éxito en la Final de la CONMEBOL Recopa 2024 en el estadio Maracaná, la herramienta del Referee’s Announcement of VAR Decisions (anuncio en vivo de las decisiones del VAR) será implementada por primera vez a partir de los Cuartos de Final de la CONMEBOL Libertadores y la CONMEBOL Sudamericana.

Con esta innovación, el árbitro principal explicará en vivo, tanto al público en el estadio como a los millones de aficionados que siguen las transmisiones, la decisión tomada luego de una revisión VAR. Una medida que busca acercar el juego a la gente, fortalecer la claridad y transmitir confianza en cada determinación.

Aprobado por la IFAB y la FIFA, este procedimiento representa un nuevo hito para el arbitraje del continente y refleja el espíritu de modernización que guía a la CONMEBOL en todos sus torneos.

Los Cuartos de Final de la CONMEBOL Libertadores y la CONMEBOL Sudamericana se disputarán entre el 17 y el 26 de septiembre de 2025, siendo el escenario perfecto para que esta herramienta comience a aplicarse de manera continua, en los torneos de clubes más importantes del continente.