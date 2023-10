La Joaqui confirmó su romance con un reconocido futbolista: ¿las redes lo descubrieron?

Los usuarios de las redes comenzaron rápidamente a relacionar quién podría ser ese futbolista en cuestión y se llegó a una conclusión: se trataría del volante colombiano James Rodríguez, quien actualmente juega en San Pablo de Brasil. Los indicios llevaron a su nombre y más teniendo en cuenta que es uno de los pocos futbolista seguidos por la cantante.

“Si digo quién es o su origen, dan los números para mi adolescencia. La cuestión es que me escribe y yo dije ‘tengo que actuar natural porque es el amor de mi vida’”, precisó. Y agregó: “A mí me encanta el fútbol desde muy chica y mi hermano tenía un póster de un futbolista que yo decía ‘es el p... amor de mi vida’. Ahora, a dos años de cumplir los 30, un día me contesta una historia”.

Embed La Joaqui contó que se está conociendo con un futbolista de afuera del país y del que era muy fan de adolescente. pic.twitter.com/g8avvXDgFH — LA JOAQUI INFO (@skillsjoaqui) October 8, 2023

Y luego contó que se encontraron y le encantó conocerlo: “Almorzamos juntos en otro país y es la persona más sencilla, copada y jodona que conocí en mi vida. fue la mejor cita de mi vida”. Si bien no hay confirmación oficial de la "pareja", la cantante contó que está en pleno proceso de conocerlo y explicó que quiere seguir tranquila en eso.