La lección de Pablo Aimar sobre el juego en equipo y la confianza: "No te vas a salvar solo"

En un fragmento de la charla difundido en redes sociales, el "Payasito" destacó el rol fundamental de aquellos futbolistas que, aunque no siempre son titulares, son cruciales para el funcionamiento del equipo: "He aprendido a valorar un montón a esos futbolistas que incluso muchas veces no juegan. Hacen los entrenamientos perfectamente bien, alientan a los demás, están siempre al pie del cañón. Son los que hacen el equipo", aseguró.