"Toca descansar": Leandro Paredes encendió las alarmas en Boca y mira de reojo a Racing
El jugador del Xeneize no estará ante Recoleta, aunque su situación genera expectativa de cara al próximo fin de semana.
Leandro Paredes encendió las alarmas en Boca durante el empate 1-1 ante Platense. El mediocampista debió abandonar el campo de juego en el segundo tiempo por una molestia y, tras el entrenamiento del domingo, se confirmó que no viajará a Paraguay para enfrentar a Recoleta por la Copa Sudamericana.
Aunque el club todavía no difundió un parte médico oficial, fue el propio capitán quien confirmó su lesión y anticipó su ausencia a través de las redes sociales. “Ahora toca descansar, recuperarme y volver más fuerte que antes”, escribió en una publicación de Instagram.
Qué lesión tiene Leandro Paredes
Las primeras informaciones indican que Paredes no sufrió un desgarro, sino una inflamación en el isquiotibial de la pierna izquierda. Por ese motivo, el cuerpo técnico decidió preservarlo y evitar que la lesión se agrave.
La buena noticia para Boca es que, si la evolución es favorable durante los próximos días, el mediocampista podría llegar al encuentro frente a Racing por el Torneo Clausura, previsto para el próximo fin de semana.
La ausencia de Paredes representa una baja importante para el equipo, no solo por su condición de capitán, sino también por el peso futbolístico que tiene dentro del mediocampo.
Las otras bajas que tendrá Boca
Paredes no será el único jugador que se perderá el viaje a Paraguay. Leandro Lozano también presenta una inflamación en el isquiotibial, aunque en su caso afecta la pierna derecha. El defensor ya había quedado afuera del encuentro frente a O'Higgins en La Bombonera.
El que tendría una lesión de mayor gravedad es Marco Pellegrino, quien estaría desgarrado y afrontaría un período de recuperación más extenso.
Ante este escenario, el Vasco deberá rearmar el equipo para enfrentar a Recoleta. Ayrton Costa aparece como la principal alternativa para reemplazar a Pellegrino, mientras que Dylan Gorosito podría ocupar el lugar de Lozano.
En el mediocampo, si se mantiene el esquema, Tomás Belmonte y Camilo Rey Domenech aparecen como las principales opciones para suplir a Paredes. En caso de que el entrenador decida modificar el sistema, Miguel Merentiel o Sebastián Villa podrían ganar un lugar en el ataque.
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