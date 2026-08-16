"Toca descansar": Leandro Paredes encendió las alarmas en Boca y mira de reojo a Racing

Las otras bajas que tendrá Boca

Paredes no será el único jugador que se perderá el viaje a Paraguay. Leandro Lozano también presenta una inflamación en el isquiotibial, aunque en su caso afecta la pierna derecha. El defensor ya había quedado afuera del encuentro frente a O'Higgins en La Bombonera.

El que tendría una lesión de mayor gravedad es Marco Pellegrino, quien estaría desgarrado y afrontaría un período de recuperación más extenso.

Ante este escenario, el Vasco deberá rearmar el equipo para enfrentar a Recoleta. Ayrton Costa aparece como la principal alternativa para reemplazar a Pellegrino, mientras que Dylan Gorosito podría ocupar el lugar de Lozano.

En el mediocampo, si se mantiene el esquema, Tomás Belmonte y Camilo Rey Domenech aparecen como las principales opciones para suplir a Paredes. En caso de que el entrenador decida modificar el sistema, Miguel Merentiel o Sebastián Villa podrían ganar un lugar en el ataque.

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