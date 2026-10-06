La ovación para Enrique Macaya Márquez en la previa de la despedida de Lionel Messi

Aunque sus primeros pasos en los medios se dieron a través de la radio, Macaya se transformó en la cara y voz inconfundible del análisis deportivo a lo largo de décadas. Su histórico rol al frente de las transmisiones de Fútbol de Primera y sus destacadas intervenciones en señales como TyC Sports y la Televisión Pública lo convirtieron en un referente de consulta permanente para distintas generaciones de futboleros. Su estilo, caracterizado siempre por la mesura, la lectura táctica y la claridad por sobre el estridentismo, lo posicionó en un lugar de privilegio dentro del periodismo gráfico y audiovisual.