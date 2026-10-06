La ovación para Enrique Macaya Márquez en la previa de la despedida de Lionel Messi
El legendario periodista deportivo llegó a la cancha de River para cubrir la última función del capitán de la Selección Argentina y fue ovacionado.
La previa del encuentro entre la Selección Argentina y Benín en el Estadio Monumental no solo estuvo cargada de emoción por la despedida de Lionel Messi de la camiseta albiceleste, sino también por grandes momentos de reconocimiento a figuras icónicas del deporte nacional. En ese marco, la llegada de Enrique Macaya Márquez al campo de juego de Núñez generó una espontánea e impetuosa ovación por parte de los miles de hinchas presentes en las tribunas.
A sus 91 años y con un recorrido profesional envidiable, el histórico comentarista ingresó al estadio para decir presente en otra noche bisagra para el fútbol mundial. Apenas el público advirtió su presencia en el sector de prensa, se multiplicaron los aplausos y los cánticos de agradecimiento para el profesional que marcó a fuego la forma de analizar el juego en la televisión argentina.
La ovación para Enrique Macaya Márquez en la previa de la despedida de Lionel Messi
IMPORTANTE: Quién cerrará el show en la despedida de Lionel Messi de la Selección: los rumores que circulan
Aunque sus primeros pasos en los medios se dieron a través de la radio, Macaya se transformó en la cara y voz inconfundible del análisis deportivo a lo largo de décadas. Su histórico rol al frente de las transmisiones de Fútbol de Primera y sus destacadas intervenciones en señales como TyC Sports y la Televisión Pública lo convirtieron en un referente de consulta permanente para distintas generaciones de futboleros. Su estilo, caracterizado siempre por la mesura, la lectura táctica y la claridad por sobre el estridentismo, lo posicionó en un lugar de privilegio dentro del periodismo gráfico y audiovisual.
El marco en Núñez sirvió para ratificar el afecto popular que despierta el analista más longevo y respetado de la prensa local. Mientras los hinchas aguardaban el pitazo inicial para disfrutar del último baile del rosarino, la tribuna le brindó un justo tributo a quien relató y comentó como nadie los capítulos más trascendentes de la historia futbolística del país.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario