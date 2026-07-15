La pareja inglesa de Marcos Senesi contó cómo vivirá la semifinal entre Argentina e Inglaterra

Rose también destacó la experiencia que significó acompañar al seleccionado argentino durante todo el campeonato y aseguró que se sintió muy cómoda acercándose a la cultura del país. “Al ser futbolista, venir a la Copa del Mundo y apoyar a Argentina fue increíble. Abrazar la cultura argentina y publicar en mis redes sociales con la camiseta de la Selección no sentí que haya estado mal”, comentó.

Ahora, con ambos equipos enfrentándose por un lugar en la final, la inglesa reconoce que cualquier decisión será observada con atención, aunque dejó en claro cuál será su prioridad durante el encuentro. “Ahora que se van a enfrentar va a haber algo de controversia con lo que voy a hacer. Voy a disfrutar el partido, a respetar a ambos equipos, alentando por mi pareja, y voy a desearle a Inglaterra lo mejor”, expresó.