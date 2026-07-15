La pareja inglesa de Marcos Senesi contó cómo vivirá la semifinal entre Argentina e Inglaterra
Kelci Rose, futbolista del Tottenham y novia del defensor de la Selección Argentina, confesó el particular dilema que afrontará en el partido por las semifinales del Mundial 2026.
El enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 no solo despierta expectativas por la histórica rivalidad entre ambos seleccionados. También plantea historias particulares fuera del campo de juego, como la que protagoniza Kelci Rose, pareja de Marcos Senesi, quien deberá convivir con sentimientos divididos durante uno de los partidos más importantes de la Copa del Mundo.
La futbolista inglesa acompaña desde hace tiempo al defensor argentino y, desde el inicio del Mundial, se convirtió en una presencia habitual en las tribunas alentando a la Selección. Sin embargo, el cruce frente a su país de origen la colocó en una situación muy especial. Rose, de 22 años, desarrolla su carrera profesional como defensora del Tottenham y anteriormente también vistió la camiseta del Bournemouth.
Además, durante su etapa formativa representó a Inglaterra en distintas categorías juveniles, por lo que mantiene un fuerte vínculo con el seleccionado británico. Su historia con la Albiceleste comenzó a tomar mayor notoriedad cuando Senesi fue convocado por Lionel Scaloni para reemplazar a Leonardo Balerdi, quien quedó desafectado por lesión.
La reacción de la futbolista al enterarse de la convocatoria rápidamente se viralizó en las redes sociales, donde celebró con entusiasmo la noticia. Desde entonces, decidió viajar a Estados Unidos para acompañar a su pareja durante todo el torneo y estuvo presente en cada uno de los partidos disputados, siempre luciendo la camiseta albiceleste y compartiendo imágenes alentando al equipo.
El dilema de Kelci Rose, la novia inglesa de Marcos Senesi, con la semifinal del Mundial 2026
Sin embargo, el enfrentamiento ante Inglaterra modificó completamente el escenario y la obligó a reflexionar sobre una situación que nunca imaginó vivir. “Es una situación loca, no pensé que iba a suceder. Es muy único para mí, por supuesto que ser inglés y llegar a la semifinal es un logro único y estoy muy orgullosa de mi país pero por supuesto que mi pareja juega para Argentina, y como en cualquier relación, cualquier cosa que haga lo vas a apoyar”, explicó.
Rose también destacó la experiencia que significó acompañar al seleccionado argentino durante todo el campeonato y aseguró que se sintió muy cómoda acercándose a la cultura del país. “Al ser futbolista, venir a la Copa del Mundo y apoyar a Argentina fue increíble. Abrazar la cultura argentina y publicar en mis redes sociales con la camiseta de la Selección no sentí que haya estado mal”, comentó.
Ahora, con ambos equipos enfrentándose por un lugar en la final, la inglesa reconoce que cualquier decisión será observada con atención, aunque dejó en claro cuál será su prioridad durante el encuentro. “Ahora que se van a enfrentar va a haber algo de controversia con lo que voy a hacer. Voy a disfrutar el partido, a respetar a ambos equipos, alentando por mi pareja, y voy a desearle a Inglaterra lo mejor”, expresó.
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