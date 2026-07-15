La predicción de una tarotista sobre el Mundial que resurgió tras la clasificación de España a la final
Irina Cuesta había anticipado el recorrido de la selección española en la Copa del Mundo, aunque lanzó un vaticinio cuyo desenlace todavía permanece abierto.
La clasificación de España a la final del Mundial 2026 reavivó un llamativo presagio formulado semanas atrás por la tarotista española Irina Cuesta, quien había asegurado que el seleccionado dirigido por Luis de la Fuente alcanzaría el partido decisivo, aunque no conseguiría alzarse con el trofeo.
El vaticinio fue difundido a fines de junio, en la antesala de la fase eliminatoria, cuando la especialista fue consultada sobre las posibilidades de "La Roja" en la máxima cita del fútbol. Su respuesta fue taxativa y dejó escaso margen para interpretaciones o conjeturas.
"España puede llegar a la final, pero al final se queda clavada, no gana", sostuvo Cuesta durante aquella intervención, una sentencia que adquirió una inusitada resonancia luego de la victoria española frente a Francia en las semifinales y que volvió a propagarse con intensidad en las redes sociales.
Con el conjunto ibérico ya instalado en la definición, la primera porción del augurio terminó por consumarse. Ahora toda la expectativa se concentra en el epílogo del certamen para determinar si la tarotista también acierta en la parte medular de su pronóstico: que España se quedará en la antesala de la consagración.
La vidente no circunscribió su análisis únicamente al recorrido español. En esa misma aparición caracterizó al Mundial como un torneo pródigo en resultados inesperados y de desarrollo imprevisible, donde los favoritismos podían diluirse con inusitada facilidad conforme avanzaran las rondas eliminatorias.
Incluso fue un paso más allá y sostuvo que, según la interpretación de sus cartas, Portugal sería el campeón del mundo. Ese fragmento de la predicción terminó por desvanecerse con la eliminación del seleccionado luso, aunque el pronóstico vinculado con España continúa vigente y alimenta un creciente cúmulo de especulaciones entre los aficionados.
Mientras tanto, el combinado español intentará desarticular cualquier lectura esotérica y conquistar un nuevo título mundial. Del otro lado aguardará el vencedor de la semifinal entre Argentina e Inglaterra, un enfrentamiento que definirá al último finalista y, al mismo tiempo, pondrá en escena el duelo que decidirá al nuevo monarca del fútbol.
Más allá del desenlace que finalmente arroje el partido decisivo, la predicción de Irina Cuesta ya se transformó en una de las curiosidades más comentadas de este Mundial. El registro audiovisual de aquella intervención volvió a viralizarse con notable celeridad y miles de usuarios siguen cada detalle con expectativa, intrigados por comprobar si el presagio termina por consumarse o si España consigue refutar una de las predicciones más difundidas de las últimas semanas.
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