La predicción de una tarotista sobre el Mundial que resurgió tras la clasificación de España a la final

Incluso fue un paso más allá y sostuvo que, según la interpretación de sus cartas, Portugal sería el campeón del mundo. Ese fragmento de la predicción terminó por desvanecerse con la eliminación del seleccionado luso, aunque el pronóstico vinculado con España continúa vigente y alimenta un creciente cúmulo de especulaciones entre los aficionados.

Mientras tanto, el combinado español intentará desarticular cualquier lectura esotérica y conquistar un nuevo título mundial. Del otro lado aguardará el vencedor de la semifinal entre Argentina e Inglaterra, un enfrentamiento que definirá al último finalista y, al mismo tiempo, pondrá en escena el duelo que decidirá al nuevo monarca del fútbol.

Más allá del desenlace que finalmente arroje el partido decisivo, la predicción de Irina Cuesta ya se transformó en una de las curiosidades más comentadas de este Mundial. El registro audiovisual de aquella intervención volvió a viralizarse con notable celeridad y miles de usuarios siguen cada detalle con expectativa, intrigados por comprobar si el presagio termina por consumarse o si España consigue refutar una de las predicciones más difundidas de las últimas semanas.