La pelota del triplete terminó en manos del Chiqui Tapia: el divertido cruce con Lionel Messi
El capitán marcó tres goles ante Argelia y la pelota del encuentro apareció en poder del presidente de la AFA, lo que derivó en un intercambio que rápidamente se volvió viral.
La contundente victoria de la Selección Argentina frente a Argelia en el debut del Mundial 2026 dejó varias imágenes destacadas. Además del gran rendimiento colectivo del equipo dirigido por Lionel Scaloni, la noche tuvo como principal protagonista a Lionel Messi, autor de los tres tantos del triunfo por 3 a 0.
Sin embargo, una vez terminado el partido, una situación inesperada captó la atención de los periodistas y de los fanáticos que seguían la cobertura desde el Arrowhead Stadium. Mientras el capitán argentino atendía a los medios en la zona mixta, Claudio “Chiqui” Tapia apareció caminando detrás suyo con una pelota en sus manos.
El detalle no pasó inadvertido para el capitán, quien interrumpió por un instante sus declaraciones para observar la escena. De inmediato, surgió la duda sobre si se trataba de la pelota utilizada durante el encuentro, la misma con la que había conseguido el hat-trick que abrió el camino de Argentina en la Copa del Mundo.
“No sé si es la pelota la que tiene el Chiqui [en alusión a Tapia, presidente de la AFA”, expresó Messi ante un periodista en medio de la entrevista. La observación provocó sonrisas entre los presentes y motivó una consulta directa al dirigente. “Chiqui: ¿esa es la pelota de Leo?”, le preguntó el cronista cuando Tapia pasaba por detrás del futbolista.
Lejos de responder verbalmente, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sonrió detrás de sus gafas oscuras y acercó el balón al capitán. Messi la tomó, la observó durante unos segundos y, sin confirmar si efectivamente era la utilizada en el partido, decidió devolvérsela. Tapia continuó su recorrido mientras la charla seguía desarrollándose con normalidad.
Antes de finalizar el intercambio, el rosarino aportó más detalles sobre el recorrido que había tenido la pelota luego del encuentro. “Esa es la pelota que tenía Marito [De Stéfano, utilero de la selección]. Capaz que sí, capaz que sea”, comentó entre risas, dejando abierta la incógnita sobre el destino final del recuerdo.
La escena cobró relevancia porque en el fútbol existe una tradición muy arraigada vinculada a los hat-tricks. Aunque el término nació en el críquet británico durante el siglo XIX, cuando se premiaba con un sombrero a los jugadores que lograban una determinada hazaña deportiva, con el paso de los años fue adoptado por otras disciplinas.
En el fútbol, el reconocimiento simbólico para quien marca tres goles en un mismo partido suele ser quedarse con la pelota utilizada durante el encuentro. Más allá de la anécdota, el balón tiene un valor histórico. Gracias a sus tres conquistas frente a Argelia, la "Pulga" alcanzó los 16 goles en Mundiales y logró igualar la marca del alemán Miroslav Klose como máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo.
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