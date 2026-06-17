La pelota del triplete terminó en manos del Chiqui Tapia: el divertido cruce con Lionel Messi

Lejos de responder verbalmente, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sonrió detrás de sus gafas oscuras y acercó el balón al capitán. Messi la tomó, la observó durante unos segundos y, sin confirmar si efectivamente era la utilizada en el partido, decidió devolvérsela. Tapia continuó su recorrido mientras la charla seguía desarrollándose con normalidad.

Antes de finalizar el intercambio, el rosarino aportó más detalles sobre el recorrido que había tenido la pelota luego del encuentro. “Esa es la pelota que tenía Marito [De Stéfano, utilero de la selección]. Capaz que sí, capaz que sea”, comentó entre risas, dejando abierta la incógnita sobre el destino final del recuerdo.

messi

La escena cobró relevancia porque en el fútbol existe una tradición muy arraigada vinculada a los hat-tricks. Aunque el término nació en el críquet británico durante el siglo XIX, cuando se premiaba con un sombrero a los jugadores que lograban una determinada hazaña deportiva, con el paso de los años fue adoptado por otras disciplinas.

En el fútbol, el reconocimiento simbólico para quien marca tres goles en un mismo partido suele ser quedarse con la pelota utilizada durante el encuentro. Más allá de la anécdota, el balón tiene un valor histórico. Gracias a sus tres conquistas frente a Argelia, la "Pulga" alcanzó los 16 goles en Mundiales y logró igualar la marca del alemán Miroslav Klose como máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo.