La prensa de Brasil fue implacable tras la caída ante Noruega: apuntaron contra Ancelotti
La eliminación de Brasil en los octavos de final del Mundial 2026 provocó una fuerte repercusión en el país. Los principales medios hablaron de un fracaso histórico.
Brasil quedó eliminado del Mundial 2026 después de perder 2-1 frente a Noruega en Nueva Jersey y el golpe repercutió de inmediato en todo el país. La Canarinha, una de las grandes candidatas al título antes del comienzo del torneo, no logró superar los octavos de final y volvió a despedirse antes de lo esperado.
La derrota dejó una profunda decepción entre los hinchas y también generó un fuerte impacto en la prensa brasileña, que reaccionó con críticas hacia el equipo y especialmente hacia Carlo Ancelotti, quien afrontaba su primera Copa del Mundo como entrenador del seleccionado. La eliminación adquiere todavía mayor dimensión si se tiene en cuenta el antecedente histórico.
Brasil no caía en los octavos de final de un Mundial desde Italia 1990, cuando la Selección Argentina lo dejó en el camino con el recordado gol de Claudio Caniggia. Desde entonces, el equipo había conseguido, como mínimo, instalarse entre los ocho mejores del certamen. Por eso, el resultado frente a Noruega fue interpretado como un retroceso importante para una selección acostumbrada a pelear por el título y que ahora suma otra frustración internacional.
La prensa de Brasil no perdonó a su Selección y los liquidó tras la eliminación del Mundial 2026
Uno de los diarios más duros fue Estadão, que definió la eliminación como “un nuevo trauma” para el fútbol brasileño. El medio puso el foco en la magnitud del fracaso y recordó que la derrota representa la peor actuación mundialista de la Verdeamarela desde aquella caída frente a Argentina hace más de tres décadas. Además, analizó que el proyecto encabezado por Ancelotti recibió un golpe inesperado cuando todavía estaba dando sus primeros pasos y que el entrenador italiano deberá afrontar ahora una etapa de fuertes cuestionamientos.
Otro de los portales más importantes del país, UOL, eligió un título igual de contundente para reflejar el sentimiento de los hinchas: “El sueño ha terminado”. La publicación también hizo hincapié en una estadística que preocupa cada vez más al fútbol brasileño. Con esta nueva eliminación, Brasil acumula 28 años sin conquistar un Mundial, convirtiéndose en la sequía más prolongada desde que comenzó su exitosa historia en la máxima competencia internacional. La racha alimenta el debate sobre el presente del seleccionado y la dificultad para volver a dominar el fútbol mundial.
En Globo, distintos analistas coincidieron en que el equipo mostró aspectos positivos durante varios pasajes del encuentro, aunque remarcaron que el resultado terminó siendo “un baño de realidad”. Para los periodistas, la derrota dejó en evidencia que las buenas intenciones futbolísticas no alcanzan cuando enfrente aparecen selecciones capaces de aprovechar cada error.
ESPN Brasil también centró buena parte de su cobertura en la actuación sobresaliente de Erling Haaland, autor de los dos goles noruegos, y aseguró que "Brasil fue aplastado" por la enorme producción del delantero. El canal recordó además que la Verdeamarela continúa acumulando resultados negativos frente a rivales europeos en los cruces decisivos de los últimos Mundiales, una tendencia que vuelve a encender las alarmas de cara al futuro.
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