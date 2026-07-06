La prensa de Brasil fue implacable tras la caída ante Noruega: apuntaron contra Ancelotti

En Globo, distintos analistas coincidieron en que el equipo mostró aspectos positivos durante varios pasajes del encuentro, aunque remarcaron que el resultado terminó siendo “un baño de realidad”. Para los periodistas, la derrota dejó en evidencia que las buenas intenciones futbolísticas no alcanzan cuando enfrente aparecen selecciones capaces de aprovechar cada error.

ESPN Brasil también centró buena parte de su cobertura en la actuación sobresaliente de Erling Haaland, autor de los dos goles noruegos, y aseguró que "Brasil fue aplastado" por la enorme producción del delantero. El canal recordó además que la Verdeamarela continúa acumulando resultados negativos frente a rivales europeos en los cruces decisivos de los últimos Mundiales, una tendencia que vuelve a encender las alarmas de cara al futuro.