La queja de Lionel Scaloni tras la derrota en Colombia-Argentina

Colombia venció a Argentina por 2 a 1 en un emocionante partido de las Eliminatorias al Mundial 2026 celebrado en Barranquilla y puso fin a una racha invicta de 12 partidos del equipo albiceleste. Los goles del local fueron anotados por Yerson Mosquera y James Rodríguez, mientras que Nico González logró el empate parcial para la visita.

“Estoy enojado y no en el sentido de que no nos gusta perder, porque sino después decimos que no sabemos perder. Sí que sabemos perder, nos duele. A veces te toca para un lado y a veces para nosotros. Es lo que hay. Es triste y lamentable que después del penal lamentablemente no se ha jugado el partido. Eso me molestó, y no tanto el penal, sino que no se haya jugado el partido”, dijo el DT de la Selección en conferencia de prensa.

Sobre la polémica acción, Scaloni contó qué le dijo a Muñoz tras el partido y no dudó en asegurar que esta jugada condicionó el partido: “Los cinco del VAR vieron penal, ya está. Yo sinceramente no es que no veo penal, sino que el fútbol es un deporte que también hay que mirar mucho lo que te rodea. Lo que hizo Muñoz te dice todo, no protesta en ningún momento, pero bienvenido para su equipo. Le dije eso al borde de la cancha y él se reía. Ya está, no hay que darle mucha vuelta. Es evidente que el penal condicionó el partido. No pudimos empatarlo, a nivel psicológico a ellos les dio un empujón y a nosotros con todo lo que pasó nos puso nervioso”.

Por último, le dio un consejo al VAR: “Siempre lo dije, no ahora. A mí me gustaría que se mejore eso de que la primera imagen que ve el árbitro sea que parece que lo toca. Tiene que ver la imagen entera, pero ven la primera y donde aparentemente ve un toque. Es mejorable y ha pasado siempre. Eso al árbitro lo condiciona, no cobrarlo durante el partido también lo condiciona. Pero son cosas que no voy a cambiar, e insisto, eso puede ser una cosa a mejorar. Que muestren la jugada desde el inicio sino te da la sensación de que lo tenés que cobrar. Ya está, ha caído para nuestro lado y ahora para el rival, ya está”.

La estadística sobre los minutos de Colombia-Argentina

La plataforma Opta recopiló las estadísticas de este partido de la fecha 8 de las Eliminatorias y dio a conocer un dato impactante sobre el segundo tiempo que le da la razón a Scaloni.

El segundo tiempo de Colombia-Argentina se jugó hasta los 52 minutos y 22 segundos, pero la pelota estuvo en cancha tan solo 19 minutos, ya que hubo demoras, pausa para hidratarse y una revisión del VAR. Un total de ¡78 interrupciones! El registro general también es alarmante: de los 100 minutos y 40 segundos que duró el encuentro, apenas se disputaron 44:38.