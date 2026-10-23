La tajante decisión de Arruabarrena ante Independiente: ¿Boca guarda titulares o va con lo mejor?

Por ese motivo, Arruabarrena prioriza el partido ante Independiente y considera que la posibilidad de sumar tres puntos en Avellaneda tiene un valor demasiado importante como para arriesgar con una formación alternativa.

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Otro factor que favoreció la decisión del entrenador es el estado físico del plantel. Según la planificación del cuerpo técnico, los futbolistas terminaron en buenas condiciones después del encuentro internacional y están disponibles para afrontar el clásico.

Además, el calendario ofrece un margen para recuperarse: no tendrá compromisos entre semana después de visitar a Independiente y contará con varios días de preparación antes de recibir a River en La Bombonera. El Superclásico aparece como uno de los grandes desafíos del semestre, pero el entrenador no quiere que la importancia de ese encuentro desvíe la atención del compromiso inmediato.

Después de la clasificación, el Vasco ya había dejado una advertencia sobre los objetivos pendientes con una frase que resume su postura: “Todavía no ganamos nada”. El mensaje apunta a evitar el exceso de confianza y mantener al plantel enfocado en las competencias que todavía tiene por delante.

El calendario que le espera al Vasco Arruabarrena