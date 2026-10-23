La tajante decisión de Arruabarrena ante Independiente: ¿Boca guarda titulares o va con lo mejor?
El entrenador apostará por su equipo principal en Avellaneda, pese al desgaste por el partido ante Vasco da Gama por la Copa Sudamericana 2026.
Boca no piensa en reservar futbolistas para el Superclásico y afrontará con sus principales figuras el partido ante Independiente. A pesar del desgaste que implicó la serie frente a Vasco da Gama por la Copa Sudamericana 2026, Rodolfo Arruabarrena considera que el plantel está en condiciones de afrontar el compromiso de este domingo, desde las 17, por la fecha 14 del Torneo Clausura.
La decisión responde a la necesidad de mantener el ritmo competitivo en el tramo decisivo de la temporada. Con la Tabla Anual como uno de los grandes objetivos, el cuerpo técnico entiende que no es momento de especular ni de perder puntos que pueden resultar determinantes.
La Tabla Anual 2026, el principal motivo para evitar la rotación
Boca suma 54 puntos y comparte el liderazgo de la clasificación acumulada con Argentinos Juniors, que aparece por debajo por diferencia de gol. Rosario Central, con 53 unidades, también se mantiene en la pelea por los primeros puestos. La disputa está muy ajustada y tiene consecuencias directas en la definición de los objetivos de la temporada, entre ellos la clasificación a la Copa Libertadores 2027.
Con apenas tres fechas por delante, el Xeneize necesita sostener su rendimiento para depender de sus propios resultados. La pelea involucra a nueve equipos separados por apenas seis puntos, por lo que cualquier tropiezo puede modificar el panorama.
Por ese motivo, Arruabarrena prioriza el partido ante Independiente y considera que la posibilidad de sumar tres puntos en Avellaneda tiene un valor demasiado importante como para arriesgar con una formación alternativa.
¿Cómo llega Boca después de la serie ante Vasco da Gama?
Otro factor que favoreció la decisión del entrenador es el estado físico del plantel. Según la planificación del cuerpo técnico, los futbolistas terminaron en buenas condiciones después del encuentro internacional y están disponibles para afrontar el clásico.
Además, el calendario ofrece un margen para recuperarse: no tendrá compromisos entre semana después de visitar a Independiente y contará con varios días de preparación antes de recibir a River en La Bombonera. El Superclásico aparece como uno de los grandes desafíos del semestre, pero el entrenador no quiere que la importancia de ese encuentro desvíe la atención del compromiso inmediato.
Después de la clasificación, el Vasco ya había dejado una advertencia sobre los objetivos pendientes con una frase que resume su postura: “Todavía no ganamos nada”. El mensaje apunta a evitar el exceso de confianza y mantener al plantel enfocado en las competencias que todavía tiene por delante.
El calendario que le espera al Vasco Arruabarrena
- Domingo 25/10 - 17 hs: vs Independiente (Campeonato Anual) en Avellaneda
- Domingo 1/11 - 15 hs: vs River (Campeonato Anual) en La Bombonera
- Fin de semana del 8/11: vs Defensa y Justicia (Campeonato Anual) en La Bombonera
- Sábado 14/11 - 20 hs: vs Banfield (Semifinal Copa Argentina)
- Sábado 21/11: Final Copa Sudamericana
- Miércoles 25/11: Octavos de final Torneo Clausura (rival y horario a confirmar)
- 28 o 29 de noviembre: Cuartos de final Torneo Clausura
- Miércoles 2/12: Final Copa Argentina
- 5 o 6 de diciembre: Semifinales Torneo Clausura
- 13 de diciembre: Final Torneo Clausura
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