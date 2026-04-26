La tajante predicción de la representante de Franco Colapinto: "Va a ser campeón de la Fórmula 1"

Más allá de los resultados en pista, la mánager destacó la esencia personal de Colapinto como su mayor diferencial dentro del Gran Circo. "Es el ejemplo vivo de humanidad en la Fórmula 1. De los 22 pilotos que hay, es el número uno que realmente es un ser humano como Dios manda", aseguró Catarineu, subrayando valores como la humildad y el esfuerzo que, según ella, le dan un sentido especial a su talento innato frente al volante.