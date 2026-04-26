La tajante predicción de la representante de Franco Colapinto: "Va a ser campeón de la Fórmula 1"
María Catarineu no escatimó en elogios para el piloto de Pilar en la previa de su exhibición en Buenos Aires: todos los detalles.
El "Road Show Buenos Aires 2026" no solo es una exhibición de motores, sino también un termómetro del fenómeno social que rodea a Franco Colapinto. En ese contexto, María Catarineu, pieza clave en la carrera del joven piloto, tomó la palabra para definir lo que siente al ver el crecimiento de su representado. "Franco va a ser campeón: os lo digo ahora", sentenció con seguridad, marcando un horizonte ambicioso para el futuro del automovilismo nacional.
Más allá de los resultados en pista, la mánager destacó la esencia personal de Colapinto como su mayor diferencial dentro del Gran Circo. "Es el ejemplo vivo de humanidad en la Fórmula 1. De los 22 pilotos que hay, es el número uno que realmente es un ser humano como Dios manda", aseguró Catarineu, subrayando valores como la humildad y el esfuerzo que, según ella, le dan un sentido especial a su talento innato frente al volante.
La tajante predicción de la representante de Franco Colapinto: "Va a ser campeón de la Fórmula 1"
Road Show de Franco Colapinto en Buenos Aires: todo lo que tenes que saber
Mientras las palabras de Catarineu resonaban en los boxes, el público continuaba poblando el Fan Zone sobre Avenida del Libertador y Sarmiento. La jornada histórica, respaldada por Mercado Libre como main sponsor, ofrece un despliegue a la altura de la máxima categoría. Los fanáticos que esperan ver a Franco con el Lotus E20 y la Flecha de Plata de Fangio cuentan con una propuesta gastronómica curada por Salt, que garantiza opciones para todos los gustos y necesidades alimentarias.
Entre los stands confirmados que le dan color y sabor a la espera se encuentran Mamuschka, Guapaletas, The Food Truck Store, Café Registrado, Ácido y Ajo Negro. Con el apoyo de su equipo y el cariño de una multitud que no para de crecer, Colapinto se prepara para salir a pista en un evento que, como dijo su representante, trasciende lo estrictamente deportivo por su enorme carga de humanidad y talento.
Cronograma oficial de actividades del Road Show de Franco Colapinto
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09:00 hs: Apertura Fan Zone.
11:25 hs: Entrevista a Franco Colapinto por Juan Fossaroli.
11:50 hs: Show musical de Soledad.
12:45 hs: Safety Car - Run I (en pista).
13:55 hs: Show musical de Luck Ra.
14:30 hs: Safety Car - Run II (en pista).
15:15 hs: Safety Car - Run III (en pista).
15:55 hs: Truck Tour (en pista).
16:15 hs: Fin de la jornada.
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