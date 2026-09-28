Platense vs. Estudiantes, por la Copa Argentina 2026: horario, formaciones y TV
Tras caer con Central en la Supercopa Internacional, el "Pincha" se enfrenta con Platense en busca del último boleto a semifinales. El ganador jugará con Atlético Tucumán.
Platense y Estudiantes juegan este jueves, desde las 21:15 (hora argentina), por los cuartos de final de la Copa Argentina. El encuentro, que será televisado por TyC Sports, definirá al rival de Atlético Tucumán y tendrá lugar en el estadio Norberto "Tito" Tomaghello de Defensa y Justicia, donde se definirá el último boleto a semifinales.
El "Calamar" llega a este compromiso después de quedar eliminado de la Copa Libertadores frente a Fluminense en los cuartos de final. En el ámbito local, el elenco de Vicente López, que viene de dejar en el camino a Instituto en la Copa Argentina, cayó 1-0 ante Newell's, en el marco de la décima fecha del Torneo Clausura.
Por su parte, el "Pincha" llega después de perder 3-1 ante Rosario Central en la final de la Supercopa Internacional, en un encuentro que estuvo marcado por algunas decisiones arbitrales que generaron polémica. En el Torneo Clausura, viene de caer 2-1 frente a Lanús y buscará recuperarse para continuar en la pelea dentro de la Zona A.
El equipo dirigido por Alexander Medina, además, continúa en carrera en la Copa Libertadores, donde disputará las semifinales ante Flamengo, por lo que el duelo frente a Platense aparece como una oportunidad clave para mantenerse con vida en los tres frentes que todavía disputa.
Formaciones de Platense vs. Estudiantes por la Copa Argentina
- Platense: Juan Pablo Cozzani; Tomás Silva, Víctor Cuesta, Ignacio Vázquez, Juan Saborido; Martín Barrios, Pablo Ferreira; Gastón Togni, Bautista Merlini, Guido Mainero; Bruno Sepúlveda. DT: Martín Palermo.
- Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Eros Mancuso; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Fabricio Pérez, Tiago Palacios, Joaquín Tobio Burgos; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.
Horario y televisación
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Hora: 21:15.
Estadio: Norberto "Tito" Tomaghello.
Árbitro: A confirmar.
VAR: A confirmar.
TV: TyC Sports.
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