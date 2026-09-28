Platense vs. Estudiantes, por la Copa Argentina 2026: horario, formaciones y TV

Platense y Estudiantes juegan este jueves, desde las 21:15 (hora argentina), por los cuartos de final de la Copa Argentina. El encuentro, que será televisado por TyC Sports, definirá al rival de Atlético Tucumán y tendrá lugar en el estadio Norberto "Tito" Tomaghello de Defensa y Justicia, donde se definirá el último boleto a semifinales.