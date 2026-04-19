Leandro Paredes vs. Marcos Acuña: el picante cruce de los campeones del mundo en el Superclásico
Los compañeros en el Mundial de Qatar 2022 se olvidaron de la Selección Argentina, se empujaron, se dijeron de todo y vieron la amarilla.
El Superclásico de este domingo en el Monumental sumó un capítulo de máxima tensión que trascendió la rivalidad de los clubes para involucrar a dos piezas clave de la "Scaloneta", ya que en el segundo tiempo, la temperatura del partido subió de golpe cuando Leandro Paredes y Marcos Acuña protagonizaron un picante cruce que terminó con ambos amonestados.
Lo que comenzó como una disputa futbolística terminó en un fuerte careo entre dos jugadores que supieron abrazarse como campeones del mundo en el Mundial de Qatar 2022. El incidente se desencadenó tras una dura infracción de Paredes sobre el juvenil de River, Joaquín Freitas.
Inmediatamente, el "Huevo" Acuña salió en defensa de su compañero y le recriminó la acción al volante "xeneize". Lejos de calmar las aguas, Paredes reaccionó con un fuerte empujón hacia el lateral "millonario", quien respondió con otro envión, quedando cara a cara en medio de una lluvia de insultos.
El cruce entre los referentes de la Selección Argentina encendió la mecha para un tumulto generalizado que involucró a varios de los jugadores de ambos equipos. El árbitro Darío Herrera, para evitar que la situación pasara a mayores, decidió cortar por lo sano y amonostró a ambos campeones del mundo.
El momento dejó en evidencia que, cuando se juega un River-Boca, no existen las amistades ni los lazos de Selección. La tensión entre el autor del gol de Boca y el lateral de River fue un reflejo de lo que se vive en un segundo tiempo donde ninguno de los dos equipos está dispuesto a regalar ni un centímetro de césped.
Leandro Paredes sintió una molestia y salio lesionado del Superclásico
La tarde de Leandro Paredes en el Monumental fue una verdadera montaña rusa de emociones. El volante central, que regresó al club para ser el eje del equipo de Claudio Úbeda, vivió su momento de mayor gloria personal desde su retorno al convertir, de penal, el 1-0 parcial de Boca frente a River.
Sin embargo, la alegría no pudo ser completa: pocos minutos después, el mediocampista debió pedir el cambio y se retiró con gestos de dolor.
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