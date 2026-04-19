Leandro Paredes vs. Marcos Acuña: el picante cruce de los campeones del mundo en el Superclásico

Leandro Paredes sintió una molestia y salio lesionado del Superclásico

La tarde de Leandro Paredes en el Monumental fue una verdadera montaña rusa de emociones. El volante central, que regresó al club para ser el eje del equipo de Claudio Úbeda, vivió su momento de mayor gloria personal desde su retorno al convertir, de penal, el 1-0 parcial de Boca frente a River.

Sin embargo, la alegría no pudo ser completa: pocos minutos después, el mediocampista debió pedir el cambio y se retiró con gestos de dolor.