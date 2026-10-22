Sustazo en directo: una ola gigante arrolló a un periodista en la costa de España y el video es viral
El cronista Sergio Ovejero hablaba sobre el temporal marítimo desde Ondarroa para el programa Euskadi Quédate cuando una fuerte ola interrumpió la transmisión.
Un viral y dramático momento se vivió este jueves durante la emisión en vivo del programa Euskadi Quédate de ETB2. El periodista Sergio Ovejero realizaba una conexión desde el municipio de Ondarroa para reportar sobre el paulatino empeoramiento del estado del mar y la activación del aviso amarillo en la costa vasca.
Sustazo en directo: una ola gigante arrolló a un periodista en la costa de España y el video es viral
Mientras el cronista detallaba el incremento de las olas y las recomendaciones para los transeúntes a lo largo del paseo marítimo, una violenta marejada rompió contra el rompeolas y sobrepasó el muro de contención. El agua impactó de lleno contra el periodista y el equipo técnico, cortando abruptamente la señal y dejando ver únicamente imágenes del suelo barrido por la espuma.
Desde el plató, el presentador no pudo disimular su asombro ante la escena y reaccionó rápidamente para dar tranquilidad a la audiencia: "Esperemos que nuestro compañero Sergio y Raquel estén bien. Lo vamos a actualizar enseguida".
Afortunadamente, el incidente no pasó de un gran susto y una muestra contundente en pleno directo de la fuerza del temporal que afecta al litoral vasco.
Faltó a la escuela para conocer a Messi en Oviedo y cumplió su sueño: "No lo puedo creer"
La llegada de Lionel Messi a Oviedo, España, desató la locura de cientos de fanáticos que se acercaron para saludarlo antes de la entrega del Premio Princesa de Asturias de los Deportes. Entre ellos estuvo un chico que decidió faltar a la escuela para cumplir el sueño de conocer a su ídolo y terminó viviendo un momento que difícilmente olvidará.
El pequeño logró que el capitán argentino le firmara una camiseta y, todavía emocionado, contó ante los medios españoles cómo había sido la experiencia. “Falté a la escuela para venir a ver a Messi, mis padres sí me dejaron. Me sentí muy bien, fue un deseo todo. Es un sueño cumplido”, relató.
La firma del astro rosarino fue el gran premio para el chico, que había esperado con ilusión la llegada del futbolista a la ciudad. Aunque no consiguió tocarlo, se llevó un recuerdo que planea conservar durante mucho tiempo. “Le dije a Messi si me podía firmar y me firmó, aunque no lo pude tocar. Le llevaré la camiseta a mis compañeros del colegio para que la vean y después la pondré en un marco”, explicó.
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