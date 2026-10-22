Sustazo en directo: una ola gigante arrolló a un periodista en la costa de España y el video es viral.

El pequeño logró que el capitán argentino le firmara una camiseta y, todavía emocionado, contó ante los medios españoles cómo había sido la experiencia. “Falté a la escuela para venir a ver a Messi, mis padres sí me dejaron. Me sentí muy bien, fue un deseo todo. Es un sueño cumplido”, relató.

La firma del astro rosarino fue el gran premio para el chico, que había esperado con ilusión la llegada del futbolista a la ciudad. Aunque no consiguió tocarlo, se llevó un recuerdo que planea conservar durante mucho tiempo. “Le dije a Messi si me podía firmar y me firmó, aunque no lo pude tocar. Le llevaré la camiseta a mis compañeros del colegio para que la vean y después la pondré en un marco”, explicó.