Un futbolista denunció que le arrojaron agua hirviendo en un partido de la Liga Platense

Si bien se había tratado en este torneo de aumentar las sanciones para que estas cosas no ocurrieran, la violencia volvió a hacerse presente: Ramiro Herrera fue agredido por la parcialidad local cuando se disputaba un encuentro clave por la lucha por la permanencia. Las autoridades del club de Ensenada aseguran que recibió agua hirviendo en su rostro.

Luego de los hechos, el partido fue suspendido de inmediato y se espera una resolución del Tribunal de Disciplina de la Liga Amateur Platense.

QUÉ DIJO LA VÍCTIMA LUEGO DEL INCIDENTE

Ramiro Herrera tuvo una charla con C5N donde reconoció que "no fue nada grave, no me dieron reposo, sino que me indicaron que me cuide la vista y use gotas cada cuatro horas”.